愛彼全新博物館 沛納海全球首間配件show room 一探品牌底蘊

如何理解一個品牌，可以透過其創辦設計的理念、可以透過其商品，又或是走進博物館中，真切感受貫穿時間積累的文化底蘊。2014年時來自丹麥的BIG建築公司（Bjarke Ingels Group）獲得了愛彼（Audemars Piguet）「博物館-工作坊」(Musée Atelier）擴建與改裝的公開招標，並宣佈將展開一個長達五年的計畫，而現在位於瑞士侏儸山脈中的這項歷史建築，已經在2020年以嶄新的風貌，全新運作。

螺旋式的結構展館內，除了令人聯想到時間的生生不息，也貌似機械機芯中最重要的零件：游絲（spiral）。逼近360度開放的空間中，正中央宛如太陽系般星體分布的球型展示櫃中，將動力裝置、表櫃、自動木偶、機械機芯模型大量散佈其中。當人們穿梭其中，猶如走進一個以愛彼（Audemars Piguet）為主的機械工藝星系，並可領略到包含鐘樂報時、天文顯示與計時碼表等眾多傑作。

不僅如此，愛彼博物館工作坊的外觀也同樣饒富欣賞樂趣：鋼鐵結構屋頂克服了美學與工程的雙重挑戰後，其重量完全由弧面玻璃板支撐，外側的黃銅網柵更具調節光線和溫度的功能，加上綠化的草坪屋頂亦可調節溫度、吸收雨水，是綠建築的聰明實踐。於此同時，BIG建築公司（Bjarke Ingels Group）也正在博物館鄰近興建Hôtel des Horlogers酒店，並預計將在2021年完工，而博物館則將於六月對瑞士當地媒體開放參觀，並將於年底針對大眾開放預約。