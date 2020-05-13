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愛彼全新博物館 沛納海全球首間配件show room 一探品牌底蘊

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
螺旋造型外觀的愛彼「博物館-工作坊」(Musée Atelier），令人聯想到時光與機械的具象與抽象意義。圖 / Audemars Piguet提供。
螺旋造型外觀的愛彼「博物館-工作坊」(Musée Atelier），令人聯想到時光與機械的具象與抽象意義。圖 / Audemars Piguet提供。

如何理解一個品牌，可以透過其創辦設計的理念、可以透過其商品，又或是走進博物館中，真切感受貫穿時間積累的文化底蘊。2014年時來自丹麥的BIG建築公司（Bjarke Ingels Group）獲得了愛彼（Audemars Piguet）「博物館-工作坊」(Musée Atelier）擴建與改裝的公開招標，並宣佈將展開一個長達五年的計畫，而現在位於瑞士侏儸山脈中的這項歷史建築，已經在2020年以嶄新的風貌，全新運作。

螺旋式的結構展館內，除了令人聯想到時間的生生不息，也貌似機械機芯中最重要的零件：游絲（spiral）。逼近360度開放的空間中，正中央宛如太陽系般星體分布的球型展示櫃中，將動力裝置、表櫃、自動木偶、機械機芯模型大量散佈其中。當人們穿梭其中，猶如走進一個以愛彼（Audemars Piguet）為主的機械工藝星系，並可領略到包含鐘樂報時、天文顯示與計時碼表等眾多傑作。

不僅如此，愛彼博物館工作坊的外觀也同樣饒富欣賞樂趣：鋼鐵結構屋頂克服了美學與工程的雙重挑戰後，其重量完全由弧面玻璃板支撐，外側的黃銅網柵更具調節光線和溫度的功能，加上綠化的草坪屋頂亦可調節溫度、吸收雨水，是綠建築的聰明實踐。於此同時，BIG建築公司（Bjarke Ingels Group）也正在博物館鄰近興建Hôtel des Horlogers酒店，並預計將在2021年完工，而博物館則將於六月對瑞士當地媒體開放參觀，並將於年底針對大眾開放預約。

覺得去瑞士太遙遠？鄰近的香港其實也有沛納海（PANERAI）香港廣東道旗艦店開設了全球首間的Watch Accessories Room！除了選用橡木和拋光黃銅等材質展現品牌與海洋的聯結，擁有多達670種的表帶、鍊帶，與各類型表扣。還未想買新表、但又想耳目一新？換換表帶，又是一番全新氣象。

多層次開放的空間，將天光引入室內，同時建築本身也包含綠建築的節能設計思維。圖 / Audemars Piguet提供。
多層次開放的空間，將天光引入室內，同時建築本身也包含綠建築的節能設計思維。圖 / Audemars Piguet提供。
魚雷型的透明展示櫃，意象生動強烈。圖 / PANERAI提供。
魚雷型的透明展示櫃，意象生動強烈。圖 / PANERAI提供。
多達670種的表帶選擇，僅在香港沛納海的廣東道專賣店Watch Accessories Room中。圖 / PANERAI提供。
多達670種的表帶選擇，僅在香港沛納海的廣東道專賣店Watch Accessories Room中。圖 / PANERAI提供。
由德國博物館設計團隊Atelier Brückner設計的展場，以多元化、充滿藝術感的方式，引領觀者走入愛彼（Audemars Piguet）的世界。圖 / Audemars Piguet提供。
由德國博物館設計團隊Atelier Brückner設計的展場，以多元化、充滿藝術感的方式，引領觀者走入愛彼（Audemars Piguet）的世界。圖 / Audemars Piguet提供。
選用橡木和拋光黃銅等材質的展間，表現了PANERAI與海洋的緊密聯結。圖 / PANERAI提供。
選用橡木和拋光黃銅等材質的展間，表現了PANERAI與海洋的緊密聯結。圖 / PANERAI提供。

博物館 綠建築 瑞士

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