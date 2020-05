吳亦凡、林俊傑潮搭項鍊 LV和DIOR男裝的時髦小細節

以幸運吊飾、Monogram打造的路易威登(LOUIS VUITTON,簡稱LV)男士配件系列全新上市,吳亦凡、貝拉哈蒂德(Bella Hadid)都在看秀時搶先戴上;DIOR MEN春夏與Daniel Arsham合作的考古風格系列項鍊,則多次成為林俊傑的服裝點綴。

路易威登男士配件系列由藝術總監Virgil Abloh設計,在本季以新潮風格,推出幸運吊飾、戒指、品牌標誌金屬鑲水鑽勳章飾片、Epi皮革軍用吊牌、樹脂玻璃證件套等;運用黃銅鍊條、吊墜和Monogram Eclipse帆布裝飾的項鍊,則有強烈嘻哈風,金、銀或彩虹色創造大膽視覺表現,並有釉面、亮漆或拋光效果,例如貝拉哈蒂德佩戴男款Chain Links Patches項鍊,就表現了細緻的金屬工藝,結合不同技術呈現獨特拼接效果,琺瑯飾面、鮮明色彩都呼應Virgil Abloh熱愛的主題,可供收藏欣賞或隨性穿搭,戒指、手鐲、腕繩、袖釦等,豐富造型的細節變化,創造百變風格。