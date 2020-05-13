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吳亦凡、林俊傑潮搭項鍊 LV和DIOR男裝的時髦小細節
以幸運吊飾、Monogram打造的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男士配件系列全新上市，吳亦凡、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）都在看秀時搶先戴上；DIOR MEN春夏與Daniel Arsham合作的考古風格系列項鍊，則多次成為林俊傑的服裝點綴。
路易威登男士配件系列由藝術總監Virgil Abloh設計，在本季以新潮風格，推出幸運吊飾、戒指、品牌標誌金屬鑲水鑽勳章飾片、Epi皮革軍用吊牌、樹脂玻璃證件套等；運用黃銅鍊條、吊墜和Monogram Eclipse帆布裝飾的項鍊，則有強烈嘻哈風，金、銀或彩虹色創造大膽視覺表現，並有釉面、亮漆或拋光效果，例如貝拉哈蒂德佩戴男款Chain Links Patches項鍊，就表現了細緻的金屬工藝，結合不同技術呈現獨特拼接效果，琺瑯飾面、鮮明色彩都呼應Virgil Abloh熱愛的主題，可供收藏欣賞或隨性穿搭，戒指、手鐲、腕繩、袖釦等，豐富造型的細節變化，創造百變風格。
林俊傑則是在「歌手．當打之年」和蕭敬騰同台時，身穿DIOR 2020夏季男裝的大衣、針織衫、長褲，當季配件由男裝藝術總監Kim Jones和藝術家Daniel Arsham共同創作，以仿舊、侵蝕、裂化等手法，重新演繹經典，籃球、帽子、品牌Logo字項鍊，都像是搭乘時光機，具有考古美學的藝術情調。
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