吳亦凡、林俊傑潮搭項鍊 LV和DIOR男裝的時髦小細節

以幸運吊飾、Monogram打造的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男士配件系列全新上市，吳亦凡、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）都在看秀時搶先戴上；DIOR MEN春夏與Daniel Arsham合作的考古風格系列項鍊，則多次成為林俊傑的服裝點綴。

路易威登男士配件系列由藝術總監Virgil Abloh設計，在本季以新潮風格，推出幸運吊飾、戒指、品牌標誌金屬鑲水鑽勳章飾片、Epi皮革軍用吊牌、樹脂玻璃證件套等；運用黃銅鍊條、吊墜和Monogram Eclipse帆布裝飾的項鍊，則有強烈嘻哈風，金、銀或彩虹色創造大膽視覺表現，並有釉面、亮漆或拋光效果，例如貝拉哈蒂德佩戴男款Chain Links Patches項鍊，就表現了細緻的金屬工藝，結合不同技術呈現獨特拼接效果，琺瑯飾面、鮮明色彩都呼應Virgil Abloh熱愛的主題，可供收藏欣賞或隨性穿搭，戒指、手鐲、腕繩、袖釦等，豐富造型的細節變化，創造百變風格。