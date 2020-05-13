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吳亦凡、林俊傑潮搭項鍊 LV和DIOR男裝的時髦小細節

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
路易威登和DIOR男裝配件。圖／LV、DIOR提供及取自微博
路易威登和DIOR男裝配件。圖／LV、DIOR提供及取自微博

以幸運吊飾、Monogram打造的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男士配件系列全新上市，吳亦凡、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）都在看秀時搶先戴上；DIOR MEN春夏與Daniel Arsham合作的考古風格系列項鍊，則多次成為林俊傑的服裝點綴。

路易威登男士配件系列由藝術總監Virgil Abloh設計，在本季以新潮風格，推出幸運吊飾、戒指、品牌標誌金屬鑲水鑽勳章飾片、Epi皮革軍用吊牌、樹脂玻璃證件套等；運用黃銅鍊條、吊墜和Monogram Eclipse帆布裝飾的項鍊，則有強烈嘻哈風，金、銀或彩虹色創造大膽視覺表現，並有釉面、亮漆或拋光效果，例如貝拉哈蒂德佩戴男款Chain Links Patches項鍊，就表現了細緻的金屬工藝，結合不同技術呈現獨特拼接效果，琺瑯飾面、鮮明色彩都呼應Virgil Abloh熱愛的主題，可供收藏欣賞或隨性穿搭，戒指、手鐲、腕繩、袖釦等，豐富造型的細節變化，創造百變風格。

林俊傑則是在「歌手．當打之年」和蕭敬騰同台時，身穿DIOR 2020夏季男裝的大衣、針織衫、長褲，當季配件由男裝藝術總監Kim Jones和藝術家Daniel Arsham共同創作，以仿舊、侵蝕、裂化等手法，重新演繹經典，籃球、帽子、品牌Logo字項鍊，都像是搭乘時光機，具有考古美學的藝術情調。

DIOR and Daniel Arsham籃球白色霧漆面黃銅墜飾項鍊，28,500元。圖／DIOR提供
DIOR and Daniel Arsham籃球白色霧漆面黃銅墜飾項鍊，28,500元。圖／DIOR提供
路易威登Monogram手鐲，14,200元。圖／LV提供
路易威登Monogram手鐲，14,200元。圖／LV提供
林俊傑（右2）佩戴DIOR and Daniel Arsham棒球帽白色霧漆面黃銅墜飾項鍊，28,500元。圖／取自微博
林俊傑（右2）佩戴DIOR and Daniel Arsham棒球帽白色霧漆面黃銅墜飾項鍊，28,500元。圖／取自微博
DIOR and Daniel Arsham棒球帽白色霧漆面黃銅墜飾項鍊，28,500元。圖／DIOR提供
DIOR and Daniel Arsham棒球帽白色霧漆面黃銅墜飾項鍊，28,500元。圖／DIOR提供
路易威登Monogram吊飾項鍊，17,900元。圖／LV提供
路易威登Monogram吊飾項鍊，17,900元。圖／LV提供
吳亦凡佩戴路易威登項鍊，13萬元。圖／LV提供
吳亦凡佩戴路易威登項鍊，13萬元。圖／LV提供
LV Prism證件套，23,000元。圖／LV提供
LV Prism證件套，23,000元。圖／LV提供
林俊傑（左）穿DIOR大衣和針織衫、佩戴DIOR and Daniel Arsham棒球帽白色霧漆面黃銅墜飾項鍊28,500元；蕭敬騰身穿BURBERRY 2020春夏系列。圖／取自微博
林俊傑（左）穿DIOR大衣和針織衫、佩戴DIOR and Daniel Arsham棒球帽白色霧漆面黃銅墜飾項鍊28,500元；蕭敬騰身穿BURBERRY 2020春夏系列。圖／取自微博
LV SPACE手環，10,800元。圖／LV提供
LV SPACE手環，10,800元。圖／LV提供
路易威登pin棒球帽，19,800元。圖／LV提供
路易威登pin棒球帽，19,800元。圖／LV提供
貝拉哈蒂德佩戴路易威登Chain Links Patches項鍊，12萬9,000元。圖／LV提供
貝拉哈蒂德佩戴路易威登Chain Links Patches項鍊，12萬9,000元。圖／LV提供
林俊傑（左）穿DIOR大衣和針織衫、佩戴DIOR and Daniel Arsham棒球帽白色霧漆面黃銅墜飾項鍊28,500元；蕭敬騰身穿BURBERRY 2020春夏系列。圖／取自微博
林俊傑（左）穿DIOR大衣和針織衫、佩戴DIOR and Daniel Arsham棒球帽白色霧漆面黃銅墜飾項鍊28,500元；蕭敬騰身穿BURBERRY 2020春夏系列。圖／取自微博
路易威登Monogram牛仔布漁夫帽，19,800元。圖／LV提供
路易威登Monogram牛仔布漁夫帽，19,800元。圖／LV提供
路易威登Monogram Eclipse吊飾項鍊，17,900元。圖／LV提供
路易威登Monogram Eclipse吊飾項鍊，17,900元。圖／LV提供

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