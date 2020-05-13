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520總統就職紀念酒 「58度金門高粱」5月18日起陸續上架

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
58度金門高粱酒「第十五任總統副總統就職紀念酒」將於5月18日起陸續上架。圖／黑松公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
58度金門高粱酒「第十五任總統副總統就職紀念酒」將於5月18日起陸續上架。圖／黑松公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

520總統就職日即將到來，58度金門高粱酒依循往例發行總統就職紀念酒，今年面對嚴峻的疫情，為感謝努力守護全民健康安全的防疫英雄，以及團結一致配合防疫工作的人民，因此特別以「自信勇敢ㄟ台灣人」作為主要設計理念。

58度金門高粱酒─第十五任總統副總統就職紀念酒，瓶身配色選用典雅的淀青色為底，以書法燙金寫上「自信勇敢ㄟ台灣人」，獨特的外型設計，展現高雅又不失磅薄氣勢。系列酒款中，0.7L的瓷瓶是裝以58「特優」酒體，口感豐富協調，在世界級烈酒大賽備受肯定；另一款0.75L玻璃瓶裝款，則是58度特調全新酒體，初嘗綿柔爽淨，中段醇厚堅實，隨之而來的餘韻則是舒暢回甘，隱喻台灣人「越挫越勇」的精神。

58度金門高粱酒「第十五任總統副總統就職紀念酒」將於5月18日起陸續上架，數量有限，售完為止。

「瓷瓶0.7L」建議售價1,500元，5月18日起在7-11、全家、萊爾富、OK便利超商搶先開放預購；5月20日起於各地區酒類專賣店陸續上架。「玻璃瓶0.75L」建議售價650元，5月18日起在7-11、全家搶先開放預購；5月20日起於家樂福、大潤發、愛買、惠康(頂好)超市及各地區酒類專賣店陸續上架。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

瓷瓶0.7L(圖左)、玻璃瓶0.75L(圖右)兩款第十五任總統副總統就職紀念酒。圖／黑松公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
瓷瓶0.7L(圖左)、玻璃瓶0.75L(圖右)兩款第十五任總統副總統就職紀念酒。圖／黑松公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣人 金門

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