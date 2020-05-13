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台南美食、台東好物百貨大集合 不必出遠門就能吃起來

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
所長茶葉蛋四囍蛋禮2盒組售價440元。圖／SOGO提供
所長茶葉蛋四囍蛋禮2盒組售價440元。圖／SOGO提供

母親節檔期後，百貨緊接著端出台、日美食展，讓消費者不用出遠門，就能在百貨買到當地特色美食。

●忠孝SOGO「臺南美食文化節」

台北SOGO忠孝館即日起至5/19在12樓活動會館，集結53家品牌推出「臺南美食文化節」，現場特搜巷弄經典好味道，除了有濃濃古早味，也把傳統台灣味結合創意碰出新滋味，像是所長茶葉蛋帶來四囍蛋禮，主打是志玲姐姐大婚時的隱藏版伴手禮，美味又兼具巧思。

大食客吉團的古早味豬腳飯，滿滿的豬腳切片搭配特製小菜；品香準備台南傳統肉粽搭配虱目魚丸湯組合，道地口味令人回味無窮，還有輕盈少負擔的輕食薏仁肉粽。瓜果食品行帶來無糖太陽花鳳梨乾；台南在地30年老店「順利餅舖」的鳳萊相思禮盒，可愛的鳳梨外型相當討喜，內餡選用關廟鳳梨，包上屏東小紅豆。

順利餅舖鳳萊相思禮盒原價540元，特價480元。圖／SOGO提供
順利餅舖鳳萊相思禮盒原價540元，特價480元。圖／SOGO提供

●city’super「台東好物展」

city’super攜手台東縣政府，即日起至5/28在全台七店同步推出「台東好物展」，精選逾百項台東農產、伴手禮。首推有「芒果界LV」稱號的夏雪芒果，擁有金煌芒果的甜度，愛文芒果的細緻和土芒果的香氣，是外銷等級的頂級水果，夏雪芒果原價60元/100g，特價50元/100g。

夏雪芒果原價60元/100g，特價50元/100g。圖／city’super提供
夏雪芒果原價60元/100g，特價50元/100g。圖／city’super提供

另外像是現點現做的台東原住民養生小米粽「阿粨」(小米、紫米、紅藜、雞肉) 特價5入300至350元；特選優良池上米加入紅藜、五穀，使用烘焙技術不油炸的「青澤池上米穀酥系列」、「青澤手工琪瑪酥系列」特價180元；以及初鹿牧場的鮮乳冰品、乳製品及零食等都是台東人氣伴手禮，鹿牧場牛奶雪糕90g (4入盒裝)原價160元，特價145元。

德朱利斯紅藜穀物棒12入售價200元。圖／city’super提供
德朱利斯紅藜穀物棒12入售價200元。圖／city’super提供

●大葉高島屋「日本美食工藝大賞」

天母的大葉高島屋即日起至5/23，在12樓活動會館推出「日本美食工藝大賞」，現場集結各式日本街頭美食與療癒甜點。同時現場也有日本特色工藝品，像是適合夏日氣息、日本南九州的昭和傳統系列草蓆、塌塌米，以及小樽玻璃的彩色金魚風鈴、日本製美濃燒杯組等。

同時，大葉高島屋B1中庭廣場即日起至5/24推出「水花園小農食光市集」，超過25攤的小農、職人以及咖啡師，推出嚴選全國各地的小農手作食品。

小樽玻璃彩色金魚風鈴售價5,000元。圖／大葉高島屋提供
小樽玻璃彩色金魚風鈴售價5,000元。圖／大葉高島屋提供
蝦仙貝原價150元，特價130元。圖／大葉高島屋提供
蝦仙貝原價150元，特價130元。圖／大葉高島屋提供

日本 芒果

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