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女星秀素顏、邀網友找V字 GUCCI、VERSACE推社群新企劃
因為新冠肺炎疫情影響，許多時尚品牌陸續在社群平台發起各種企劃，透過文字、廣播甚至是主題照片串連等方式讓待在家防疫的人們可以打發時間、培養時尚知識等，可以說是這次疫情為品牌的網路策略所帶來的意外發展。
之前已經發表過廣播企劃的GUCCI，也同時在IG推出#Guccicommunity活動，邀請品牌好友、名人透過照片、影片分享自己在家中都做些什麼，像是品牌代言人倪妮就秀出自己做的料理，席安娜米勒則與寵物倉鼠一起拍了慵懶的居家照，和GUCCI合作過的藝術家Alex Merry更紀錄了作畫的過程，這些內容都搭配了鼓勵人心的文字說明，並附上捐款呼籲，協助義大利民防局等機構尋求支持，希望能帶給大家樂觀、勇敢力量，也加深品牌投入社會關懷的正面印象。
另一方面，VERSACE則是推出名為#VeryVersace的挑戰活動，邀請全球網友們在日常生活中尋找可以代表品牌的「V」字元素，這個「V」可以是倒立的雙腿、光線與影子、拼到一半的拼圖等等，VERSACE希望可以用這種充滿樂趣並富有創意的態度，攜手全球共度疫情期間，也順勢再度向更多人介紹登場於1992年春夏Personal Alphabet印花葉型圖騰雕刻的經典標誌性巴洛克V字標誌。
參與者可在自己的社交媒體上發布照片時加上主題標籤#VeryVersace，或將照片以電子郵件發送至：very.versace@versace.it，品牌將於五月底選出各地精彩作品發布於官方網站和社交平台。
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