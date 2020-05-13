燦坤筆電舊換新最高可折14,000元 教育方案再折2,000元

因應疫情，宅在家時間變多，透過筆電工作、學習的需求大增，也讓高效能、輕薄筆電近期變得熱銷，燦坤表示，筆電業績有雙位數成長。觀察到民眾近期更新家中使用裝置的需求，燦坤自5月14日起至7月7日止推出「筆電舊換新」方案，凡持搭載Intel處理器的筆電，舊換新最高可折14,000元，另特別加碼推出全館筆電刷卡購買8期0利率優惠，提供上百款筆電滿足消費者換機需求。

根據燦坤觀察，消費者在選購筆電上偏向輕薄、具有多功能，特別是可以同時結合工作、學習、娛樂的多工筆電。像是微軟全新Surface Pro 7兼具筆電、工作和平板模式的多功性，重量僅775公克，讓攜帶更輕巧，適合學生及上班族使用，會員價29,888元，再送市值4,490元Surface Pro實體黑色鍵盤。此外，受遠距教學、異地辦公影響，近期消費者亦注重螢幕及筆電鏡頭規格。ASUS ZenBook Duo擁有14吋螢幕，搭載IR紅外線攝影機搭配Windows Hello，無需手動輸入只要看一眼即可登入。獨特的雙螢幕設計讓工作效率更加提升，與主螢幕完美搭配的第二觸控螢幕ScreenPad Plus，特別適合2D繪圖或影音創作的使用者，會員價只要41,888元。