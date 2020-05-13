自拍免濾鏡 THE BODY SHOP、曼秀雷敦防曬乳提亮膚色

夏天正式來臨，超強的紫外線一直侵害著肌膚，這時最重要的保養就是「防曬」，許多開架品牌紛紛推出防曬新品，今年因應疫情，許多人都會戴上口罩，這也讓今年防曬新品都有「提亮膚色」的效果，且為免曬出口罩痕跡，防曬係數全面提高，更要能夠透亮與全臉擦。

THE BODY SHOP全效防禦輕透隔離霜SPF50+、PA++++／40ml／1,080元

THE BODY SHOP推出全新升級版的全效防禦輕透隔離霜，具有SPF50+、PA++++等的高防曬係數，升級版加入蒲公英根萃取物、紅海藻精華與維他命C，以抗氧化的成分能均勻膚色，並提亮淨白，並添加公平貿易下的漆樹果仁油，可以抵禦外界污染，防曬同時兼顧保濕，讓防曬時也能幫助肌膚抵抗污染。

曼秀雷敦SUNPLAY柔光美肌防曬乳液SPF50+、PA++++／30g／220元