聽新聞
test
0:00 / 0:00
自拍免濾鏡 THE BODY SHOP、曼秀雷敦防曬乳提亮膚色
夏天正式來臨，超強的紫外線一直侵害著肌膚，這時最重要的保養就是「防曬」，許多開架品牌紛紛推出防曬新品，今年因應疫情，許多人都會戴上口罩，這也讓今年防曬新品都有「提亮膚色」的效果，且為免曬出口罩痕跡，防曬係數全面提高，更要能夠透亮與全臉擦。
THE BODY SHOP全效防禦輕透隔離霜SPF50+、PA++++／40ml／1,080元
THE BODY SHOP推出全新升級版的全效防禦輕透隔離霜，具有SPF50+、PA++++等的高防曬係數，升級版加入蒲公英根萃取物、紅海藻精華與維他命C，以抗氧化的成分能均勻膚色，並提亮淨白，並添加公平貿易下的漆樹果仁油，可以抵禦外界污染，防曬同時兼顧保濕，讓防曬時也能幫助肌膚抵抗污染。
曼秀雷敦SUNPLAY柔光美肌防曬乳液SPF50+、PA++++／30g／220元
在日本掀起搶購的曼秀雷敦SUNPLAY柔光美肌防曬乳液，終於在台上市，兼具防曬與美肌的2種功能，有著SPF50+、PA++++防曬係數，具有晴空藍色調與細微光感微粒，一擦上去能修飾臉部蠟黃與暗沉，還能掩飾膚色不均，在陽光下能反射光線，自拍也不用開濾鏡。另還添加維他命C、E、B5及玻尿酸鈉、甘草酸鉀，舒緩曬後不適，一瓶臉部、身體都能擦，出去玩也不怕拍出醜照片。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言