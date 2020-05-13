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身分驗證、開卡一次完成！萊爾富限時推亞太電信「77系列」短約期單門號方案
台灣便利商店越來越萬能，萊爾富深化跨業佈局，繼去年8月攜手亞太電信首創網路申辦、超商取卡、快速開通服務之後，今年再於Life-ET機台導入新光銀行「立碼驗」服務，即日起至6月2日針對新申辦、攜碼用戶推出亞太電信「77系列」短約期（6個月）的3款單門號方案，提供從線上申辦、身分驗證、購買SIM卡與開卡的一條龍服務，僅需約10分鐘就能完成。
即日起至6月2日萊爾富推出的亞太電信「77系列」短約期單門號方案，可享最低月租77元起，最高送25GB數據流量與超量享有1Mbps上網吃到飽，前2,000名申辦者再送萊爾富Hi Cafe大杯冰美式咖啡一杯，數量有限送完為止，消費者可先透過網路線上申辦，再到萊爾富Life-ET機台「立碼驗」使用自然人憑證或指定銀行的晶片金融卡進行讀卡驗證身分，然後於門市櫃台購買SIM卡就能立即開通。
此外，萊爾富與特力屋攜手推出「萊點特別的滿千送百」優惠活動，即日起至5月20日於萊爾富門市指定消費滿150元，就送特力屋實體門市滿千折百優惠券一張，兌換期限至5月31日，到特力屋實體門市不限金額消費送萊爾富冰品優惠券一張。即日起至6月7日萊爾富與智慧共享機車WeMo Scooter串連擴大會員生活圈，提供新註冊會員最高可享「騎乘金90」優惠，活動期間下載「WeMo Scooter」App註冊成為會員即可享騎乘金30，註冊3天內騎車再送騎乘金30，於「WeMo Scooter」App中點選「兌換序號」輸入「HILIFE30」再送騎乘金30。
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