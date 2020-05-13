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海賊迷準備衝！「百變喬巴超人」期間限定店將登陸台中
呼叫喬巴粉，以喬巴為主題的「百變喬巴超人期間限定店」，即將在5月22日於台中草悟廣場登場，全展區打造四面2.5米高拍照牆以及9種造型的百變喬巴、3座近1：1喬巴超人公仔、逾4米高的巨型「百變喬巴超人扭蛋機」，現場還有上百種官方授權期間限定商品，要讓粉絲盡情拍得夠。
巨型扭蛋機內含20公分大型扭蛋，內容物包含巨型喬巴超人玩偶、後背包、面紙套、限定版拼圖等周邊讓粉絲扭回家。「百變喬巴超人期間限定店」5/22開幕當天14:00至16:00，只要粉絲們身上有喬巴超人或航海王夥伴的任何衣物或飾品配件等，就能搶先入場，前50名單筆消費滿3,800元，即可免費獲得20吋巨型喬巴玩偶一隻。
開幕當天16:00正式開放民眾入場，現場還有期間限定店餐車帶來喬巴超人吃食與飲品。開幕首3日（5/22-5/24）將發送限量2,000張期間限定集章卡，完成指定任務，能收集百變喬巴超人4款造型蓋章一枚，集滿4枚印章，就能至「百變喬巴超人飲料吧」兌換免費飲料一杯。活動期間凡消費即能以29元加價購航海王水晶指甲剪一個。
「百變喬巴超人期間限定店」
地點：台中草悟廣場一樓（台中市西區英才路534號）
日期：5月22日至7月5日（5月22日14:00開幕慶活動，16:00開放民眾入場）
時間：12:30～21:00 （最後排隊進場時間20:45）
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