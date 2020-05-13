虛擬展覽碰撞新火花 佳士得「形：潘薩托 x 井上有一」

疫情雖趨於舒緩，不過宅經濟顯然方興未艾。看好線上交易成績穩定成長，佳士得（Christie's）現代及當代藝術部將推出一場私人洽購的虛擬展覽「形——潘薩托 x 井上有一」，巧妙將美國當代藝術家喬伊斯潘薩托（Joyce Pensato）及日本藝術家井上有一（Yuichi Inoue）兩人的創意之作同場展出，呈現別有火花的視覺經驗。

儘管兩位藝術家分別來自極為不同的時代與社會，但他們都以前衛大膽的創作，挑戰人們對尋常字符與形象的認知。1950年代，井上有一在戰後的日本以單個字形的書寫實驗結合書法傳統與抽象表現主義，顛覆了傳統書道，可以說是知名度最高的日本現代藝術家之一。