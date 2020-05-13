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虛擬展覽碰撞新火花 佳士得「形：潘薩托 x 井上有一」

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
井上有一攝於其工作室。圖／佳士得提供
井上有一攝於其工作室。圖／佳士得提供

疫情雖趨於舒緩，不過宅經濟顯然方興未艾。看好線上交易成績穩定成長，佳士得（Christie's）現代及當代藝術部將推出一場私人洽購的虛擬展覽「形——潘薩托 x 井上有一」，巧妙將美國當代藝術家喬伊斯潘薩托（Joyce Pensato）及日本藝術家井上有一（Yuichi Inoue）兩人的創意之作同場展出，呈現別有火花的視覺經驗。

儘管兩位藝術家分別來自極為不同的時代與社會，但他們都以前衛大膽的創作，挑戰人們對尋常字符與形象的認知。1950年代，井上有一在戰後的日本以單個字形的書寫實驗結合書法傳統與抽象表現主義，顛覆了傳統書道，可以說是知名度最高的日本現代藝術家之一。

去年去世的美國藝術家潘薩托，則在井上有一半個世紀後，揉合流行文化與抽象表現主義。她的創作多大型的黑白繪畫，將米老鼠、辛普森、蝙蝠俠等眾所周知的卡通人物，賦予曖昧不明的表情和糾結的情感，甚至往往變成駭人的怪物。

佳士得呈獻嶄新虛擬私洽展覽「形——潘薩托 x 井上有一」。圖／佳士得提供
佳士得呈獻嶄新虛擬私洽展覽「形——潘薩托 x 井上有一」。圖／佳士得提供
喬伊斯潘薩托攝於其工作室。圖／佳士得提供
喬伊斯潘薩托攝於其工作室。圖／佳士得提供

藝術家 日本

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