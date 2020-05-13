浪漫愛情故事啟發 CHUAMET新婚戒為愛加冕婚

法國頂級珠寶品牌CHAUMET，因爲約瑟芬皇后與拿破崙訂製第一套感情珠寶而流芳百世。這段浪漫的皇家戀曲更啟發了全新的CROWN YOUR LOVE為愛加冕婚嫁系列新作，讓現代男士也能為自己心目中最無比優雅的女性致上最高的加冕之意。

因刻畫愛情而誕生的CHAUMET，240年來以珠寶承載諸多動人的愛情故事，全新的婚嫁列作品從經典的JOSÉPHINE系列出發：JOSÉPHINE AMOUR D’AIGRETT將CHAUMET品牌的經典符號融入戒指的線條，鋪鑲鑽石的流線交錯，象徵將兩人的情感環繞指間，而如浪花起伏的繾綣線條，更可以和兩款全新的對戒堆疊配戴，創造屬於個人的愛情誓言。