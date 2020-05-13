Breuget 古典風韻新作連發 從懷舊啟航的當代演繹
寶璣今日在101一口氣帶來2020年首波主打新品，包含兩款復刻的經典系列月相腕表、兩款琺瑯腕表，以及為2018年上市並大獲好評的Marine系列時間等式萬年曆陀飛輪腕表帶來玫瑰金與新色表面。
如何展現月亮之美？Breguet的Classique系列新表7137與7337月相腕表，39毫米的玫瑰金或白K金表殼側邊皆具有象徵富裕的錢幣紋裝飾，同時表面並具備表款的獨立編號與隱藏式簽名；超薄的502.3型自動上鍊機芯是驅策兩款腕表前進的動能，具備矽質鈎爪與扁平的矽質擺輪游絲，加上表面的機刻雕花紋路，是古典意志的真實傳承。同時寶璣過往擅長的擬人臉部月相，2020年的兩款月相則首度將藍色改以藍色亮漆帶有氧化鋁和二氧化矽顆粒，同時月相窗的裝飾也從波浪改為元朵樣式，風格從古典蛻變得更為現代。
另外兩款腕表Classique 5367超薄自動上鍊陀飛輪與Reine De Naples 8918仕女鑽表則聚焦在艱澀的琺瑯工藝。Classique 5367的琺瑯，燒製成深邃古典的皇家藍色，加上偏心式表面，讓五點鐘的陀飛輪格外搶眼，同時透明表蓋還可欣賞到581超薄手上鍊機芯的3mm超薄尺寸與巧奪天工的打磨修飾；2005年問世的Reine De Naples那不勒斯系列不僅與法國王室淵源甚深，橢圓形的表殼也極富辨識度。此次8919女仕鑽表則是首度使用琺瑯式表面，草寫、變形的天藍色阿拉伯數字也是由琺瑯燒製而成，正與淺藍色的鱷魚皮表帶互相呼應。
最後則是鎖定高級運動風格的航海系列Marine Tourbillon Equation Marchante 5887腕表，原本2018年首發時以白金、鉑金版，但今年機芯、功能不變，但是帶來玫瑰金表殼、玫瑰金針與岩灰色視覺的組合，集陀飛輪、時間等式與萬年曆三大複雜功能，其中這款腕表是首度將時間等式輪與陀飛輪凸輪結合並顯示於正面，而岩灰色表面在不同角度更會散發出宛如干邑般的美妙視覺，並已可於寶璣101專賣店內實際鑑賞。
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