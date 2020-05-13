新飯店辦旅展！大直英迪格一泊二食2.6折、餐券買1送1

新飯店台北大直英迪格酒店推出開幕首波線上旅展，將於5月15日(周五)上午9時至27日(周三)晚間11:59登場，集結館內全新客房與超人氣餐廳T.R Bar & Kitchen，祭出「滿1萬送住宿券」購券優惠，商品包括2.6折超值「一泊二食住宿券」(5,800元/ 張)，買5張再送平日客房住宿一晚。

此外，此次旅展也推出獨賣「4小時客房體驗券」(1,500元/張)，買5張再送1張客房體驗券。喜愛美食的饕客，推薦展期最吸睛的限量「T.R Bar & Kitchen早餐套券」(8,580元/每套10張)買一送一；以及由法籍主廚Frederic Jullien親自操刀，於每周六、日下午3點至5點全新推出「法式甜點Pizza屋」周末下午茶吃到飽，以檸檬塔、莓果塔、芒果派、蘋果派、草莓抹茶、咖啡巧克力6款法式甜點為美味主打，搭配咖啡或茶無限續點，旅展超值優惠980元/張，購券現省428元 (原價1,408元)。

同時，T.R Bar & Kitchen午、晚餐時段也推出平、假日適用的兩款餐券選擇：「頂級和牛雙人套券」(每套5張12,800元/ 73折)；「頂級和牛威靈頓四人饗宴」(11,800元/張)，6道式海陸佳餚，囊括頂級16盎司澳洲M5和牛威靈頓，還有超吸睛「波士頓龍蝦手工細扁麵」，購券再送1張平日高級客房住宿券。