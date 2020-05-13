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金酒總統就職紀念酒亮相 辣台妹系列搶攻年輕人市場

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金酒公司的2020總統就職紀念酒今天正式亮相，今年共推出7款酒品，包裝設計不僅顛覆傳統風格，更饒富「台灣精神」。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司的2020總統就職紀念酒今天正式亮相，今年共推出7款酒品，包裝設計不僅顛覆傳統風格，更饒富「台灣精神」。記者蔡家蓁／攝影

金酒公司的2020總統就職紀念酒今天正式亮相，今年共推出7款酒品，包裝設計不僅顛覆傳統風格，更饒富「台灣精神」，分別為討喜的Q版小英《520辣台妹》金門高粱酒、傳達台灣人志氣的《自信勇敢ㄟ台灣人》金門高粱酒、及祈願台灣諸事圓滿的《戰酒黑金龍》陳年金門高粱酒，金酒公司表示，將會在520後，陸續上市開賣。

金酒公司今天上午舉行第15屆總統副總統就職紀念酒發表記者會，包括總經理楊駕人、副總經理曾資文都出席介紹今年的總統紀念酒特色；金酒表示，總統就職酒的酒質顏色延續金酒傳統清澈風格，掛杯高，視覺上會有豐富感受；而且高粱香氣、酒麴香突出；並將果酸與單寧酸做平衡，喝完後餘韻綿長，與過去有所提升。

曾資文表示，第15屆總統副總統就職在即，金酒也推出總統就職紀念酒，這次的包裝設計不僅顛覆傳統風格，且為了搶攻年輕人的市場，設計更顯活潑，有討喜的Q版小英《520辣台妹》金門高粱酒、傳達台灣人志氣的《自信勇敢ㄟ台灣人》金門高粱酒、及《戰酒黑金龍》陳年金門高粱酒，7款都是限量發行，總量約44萬瓶。

金酒表示，辣台妹58度與38度酒，還有自信勇敢ㄟ台灣人系列都會在520準時上市。但46度的戰酒黑金龍高粱酒則是今天開始就能在全家超商預購，至於有收藏價值的精裝版跟彩繪版金酒，預計6月上市。

當中辣台妹系列，以Q版蔡英文總統作為主視覺表現，還融入總統府及台灣各具特色的活潑地標圖騰，分別以充滿希望和活力的向陽黃，及象徵和平與生機的天青色，展現自由、多元、奔放的台灣特色。而精裝版、彩繪版系列，選用精緻的白色瓷瓶象徵神聖和平，並且融入台灣各縣市地標特色圖騰，象徵愛台灣的精神。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金酒公司的辣台妹58度與38度酒，將在520準時上市，目前正在加緊進行灌裝。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司的辣台妹58度與38度酒，將在520準時上市，目前正在加緊進行灌裝。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司總經理楊駕人（右）、副總經理曾資文（左）今天共同力推本屆的總統紀念酒，表示將於520後陸續上市。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司總經理楊駕人（右）、副總經理曾資文（左）今天共同力推本屆的總統紀念酒，表示將於520後陸續上市。記者蔡家蓁／攝影

金門 台灣人 520

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