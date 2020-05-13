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珍奶變甜點！PABLO X 春水堂推限量「珍珠奶茶起司塔」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
珍珠甜度來源是「黃金蔗糖」，除讓珍珠顯出自然的甘甜外，也帶出茶感更加飽滿醇厚；豐富的塔皮、內餡、珍珠口感在嘴裡形成三重奏。圖／PABLO提供
珍珠甜度來源是「黃金蔗糖」，除讓珍珠顯出自然的甘甜外，也帶出茶感更加飽滿醇厚；豐富的塔皮、內餡、珍珠口感在嘴裡形成三重奏。圖／PABLO提供

當PABLO起司塔融入台灣最道地的珍珠茶飲，會激盪出什麼鮮滋味？這是PABLO與春水堂聯名的新品「珍珠奶茶起司塔」。

日本以半熟起司塔聞名的「PABLO」，以直營方式再次登台後，每個季節都推出不同的特色甜品，本季首次以PABLO經典招牌主打的「現烤半熟起司塔」為基底，與台灣在地茶飲品牌「春水堂」聯名推出極品甜點「珍珠奶茶起司塔」。

「現烤半熟起司塔」以獨家配方和手工拌攪技術現烤現做，獨家研發「半熟」烘焙熟度，讓內餡濃而不膩、香滑順口，蓬鬆的內餡巧搭春水堂使用的頂級烏瓦紅茶及好命珍珠，意外合拍。

PABLO在日本曾創下平均每7秒即賣出一個的輝煌紀錄，更受日本長青節目「黃金傳說」封為全國排隊人氣第3名的甜點名店，被譽為「一生一定要吃一次」的人氣甜點，遇上春水堂的雙強聯手，讓人期待。

PABLO於5/15~7/15期間限定推出，每顆售價520元，因使用春水堂現煮珍珠現做，每日下午2:00才開始販售，賣完為止。

此外，憑春水堂37歲生日慶Happy Together集點活動卡(卡上必須至少已經有一個集點章)，到PABLO購買珍珠奶茶起司塔即贈送一個PABLO迷你「經典原味」；於PABLO購買珍珠奶茶起司塔即贈春水堂可愛縮小版奶茶造型小卡，憑小卡於全台春水堂門市點中杯飲品即贈送一份珍珠，活動至6/30，不分平假日、內用外帶皆可使用。

PABLO X 春水堂聯名「珍珠奶茶起司塔」。圖／PABLO提供
PABLO X 春水堂聯名「珍珠奶茶起司塔」。圖／PABLO提供

珍珠奶茶 人氣甜點 日本

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