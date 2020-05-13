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雙面抱枕超可愛！OPEN小將、HELLO KITTY跨界聯名慶生大玩變裝派對

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
OPEN小將15周年生日慶第二彈「甜蜜相遇派對」推出辦公、外出兩大系列周邊商品，7-ELEVEN將於5月20日上午11點起開放限量預購。記者陳立儀／攝影
OPEN小將15周年生日慶第二彈「甜蜜相遇派對」推出辦公、外出兩大系列周邊商品，7-ELEVEN將於5月20日上午11點起開放限量預購。記者陳立儀／攝影

7-ELEVEN的人氣大明星OPEN小將今年滿15歲了！為了慶祝15周年生日，OPEN小將特別請來超級「萌」友HELLO KITTY大玩變裝派對，除了有OPEN小將和HELLO KITTY雙面大頭設計的抱枕和零錢包之外，還將OPEN小將的彩色頭冠與魔法星星棒、HELLO KITTY的蝴蝶結等經典代表物巧妙混搭，值得粉絲收藏。

OPEN小將日前宣布與HELLO KITTY聯名，首波活動以糖果、乳飲等為主，第二波「甜蜜相遇派對」周邊商品將於5月20日上午11點起開放限量預購；另外，2020年5月20日為2020520唯一特殊節日，7-ELEVEN將於5月20日下午3點起開放美國Champion包款、德國LAMY鋼筆限量預購，使用HELLO KITTY三美聯名點數就可加價購。OPEN POINT會員可搶先在5月19日上午11點起於OPEN POINT App用點數加購指定商品。

OPEN小將15周年生日慶第二彈「甜蜜相遇派對」推出辦公、外出兩大系列限量周邊商品，其中造型雙面抱枕使用OPEN小將、HELLO KITTY大頭做成雙面設計，也可當靠枕使用，售價699元；造型零錢包也是絨毛大頭雙面設計，售價328元；OPEN小將絨毛吊飾手拿HELLO KITTY的經典蝴蝶結，HELLO KITTY絨毛吊飾則將蝴蝶結改成OPEN小將的藍、紅、綠3色以外，還手持OPEN小將的星星，售價皆為268元。

OPEN! X HELLO KITTY筆記本組合包內含2款尺寸筆記本及銀箔L夾，其中方便包筆記本結合收納功能，可收納小紙條，多種款式圖案隨機出貨，售價169元；OPEN! X HELLO KITTY貼紙組合包則內含橫式資料夾及票卡貼、創意貼、無敵貼等3種尺寸的貼紙，同樣有多種款式圖案隨機出貨，售價269元。

7-ELEVEN將於5月20日下午3點起開放限量預購的美國Champion包款採用獨家專利的橫紋編織技術與經典耐用帆布面料，潮流腰包及雙色手提包皆為7-ELEVEN限定販售，共有象牙白、深藍兩色，集點加價購約市價5折。Champion腰包市價1,580元、集滿6點＋799元可加購，限量共1萬個；磁扣設計的Champion雙色手提包市價1,580元、集滿6點＋799元可加購，限量共5,000個。

LAMY SAFARI狩獵者系列鋼筆除了霧面黑之外，更加入2020年限定色系紫羅蘭、芒果黃、藍綠色等共4款，市價1,200元、集滿6點＋699元可加購，限量共5,000支。

7-ELEVEN將於5月20日下午3點起推出美國Champion潮流腰包、雙色手提包集點限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於5月20日下午3點起推出美國Champion潮流腰包、雙色手提包集點限量預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN! X HELLO KITTY貼紙組合包，售價269元，多種款式隨機出貨，5月20日上午11點起開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN! X HELLO KITTY貼紙組合包，售價269元，多種款式隨機出貨，5月20日上午11點起開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
美國Champion潮流腰包，7-ELEVEN將於5月20日下午3點起開放限量預購，6點+799元可加購，2色限量共1萬個。圖／7-ELEVEN提供
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OPEN! X HELLO KITTY筆記本組合包，售價169元，多種款式隨機出貨，5月20日上午11點起開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
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美國Champion雙色手提包，7-ELEVEN將於5月20日下午3點起開放限量預購，6點+799元可加購，2色限量共5,000個。圖／7-ELEVEN提供
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雙面設計的OPEN! X HELLO KITTY造型零錢包售價328元，OPEN! X HELLO KITTY吊飾兩款售價皆為268元，5月20日上午11點起開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
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德國LAMY SAFARI狩獵者系列鋼筆，7-ELEVEN將於5月20日下午3點起開放限量預購，6點＋699元可加購，4色限量共5,000支。圖／7-ELEVEN提供
德國LAMY SAFARI狩獵者系列鋼筆，7-ELEVEN將於5月20日下午3點起開放限量預購，6點＋699元可加購，4色限量共5,000支。圖／7-ELEVEN提供
OPEN! X HELLO KITTY貼紙組合包，售價269元，多種款式隨機出貨，5月20日上午11點起開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN! X HELLO KITTY貼紙組合包，售價269元，多種款式隨機出貨，5月20日上午11點起開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN! X HELLO KITTY貼紙組合包，售價269元，多種款式隨機出貨，5月20日上午11點起開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN! X HELLO KITTY貼紙組合包，售價269元，多種款式隨機出貨，5月20日上午11點起開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN! X HELLO KITTY造型雙面抱枕，售價699元，5月20日上午11點起開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
OPEN! X HELLO KITTY造型雙面抱枕，售價699元，5月20日上午11點起開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供

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