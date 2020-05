雙面抱枕超可愛！OPEN小將、HELLO KITTY跨界聯名慶生大玩變裝派對

7-ELEVEN的人氣大明星OPEN小將今年滿15歲了!為了慶祝15周年生日,OPEN小將特別請來超級「萌」友HELLO KITTY大玩變裝派對,除了有OPEN小將和HELLO KITTY雙面大頭設計的抱枕和零錢包之外,還將OPEN小將的彩色頭冠與魔法星星棒、HELLO KITTY的蝴蝶結等經典代表物巧妙混搭,值得粉絲收藏。

OPEN小將日前宣布與HELLO KITTY聯名,首波活動以糖果、乳飲等為主,第二波「甜蜜相遇派對」周邊商品將於5月20日上午11點起開放限量預購;另外,2020年5月20日為2020520唯一特殊節日,7-ELEVEN將於5月20日下午3點起開放美國Champion包款、德國LAMY鋼筆限量預購,使用HELLO KITTY三美聯名點數就可加價購。OPEN POINT會員可搶先在5月19日上午11點起於OPEN POINT App用點數加購指定商品。

OPEN小將15周年生日慶第二彈「甜蜜相遇派對」推出辦公、外出兩大系列限量周邊商品,其中造型雙面抱枕使用OPEN小將、HELLO KITTY大頭做成雙面設計,也可當靠枕使用,售價699元;造型零錢包也是絨毛大頭雙面設計,售價328元;OPEN小將絨毛吊飾手拿HELLO KITTY的經典蝴蝶結,HELLO KITTY絨毛吊飾則將蝴蝶結改成OPEN小將的藍、紅、綠3色以外,還手持OPEN小將的星星,售價皆為268元。

OPEN! X HELLO KITTY筆記本組合包內含2款尺寸筆記本及銀箔L夾,其中方便包筆記本結合收納功能,可收納小紙條,多種款式圖案隨機出貨,售價169元;OPEN! X HELLO KITTY貼紙組合包則內含橫式資料夾及票卡貼、創意貼、無敵貼等3種尺寸的貼紙,同樣有多種款式圖案隨機出貨,售價269元。

7-ELEVEN將於5月20日下午3點起開放限量預購的美國Champion包款採用獨家專利的橫紋編織技術與經典耐用帆布面料,潮流腰包及雙色手提包皆為7-ELEVEN限定販售,共有象牙白、深藍兩色,集點加價購約市價5折。Champion腰包市價1,580元、集滿6點+799元可加購,限量共1萬個;磁扣設計的Champion雙色手提包市價1,580元、集滿6點+799元可加購,限量共5,000個。