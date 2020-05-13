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盤點6家連鎖新茶飲！果肉激增4倍的「芒果冰沙」太瘋狂

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
日出茶太全新兩款飲品「千次太極厚茶」、「千次莊園可可」，還有與攜手盛香珍聯名限量推出「太極厚茶拿鐵捲心酥」。圖／日出茶太提供
日出茶太全新兩款飲品「千次太極厚茶」、「千次莊園可可」，還有與攜手盛香珍聯名限量推出「太極厚茶拿鐵捲心酥」。圖／日出茶太提供

氣溫逐漸飆高，「方便帶著走」的茶飲又成話題。今夏各家連鎖茶飲主攻「吸睛度」，組合創意、搭配色彩，都要讓一杯茶有滋味有態度，拍照、上傳、分享才是首要目標。其中，大苑子以「新鮮芒果果肉激增4倍」的芒果冰沙最讓網友吃驚，大嘆「太瘋狂」。

去年賣出超過300萬杯的愛文芒果冰沙正式回歸，大苑子今夏將新鮮芒果丁加量推出「愛文芒果冰沙(L) Double Double版」，一口氣增量到400%。大苑子表示，採用屏東枋山、枋寮的在欉紅愛文芒果，且要等到口感、香氣最足時刻才摘採；在芒果樹剪枝期間，果農必須確保一條藤上只能保有不超過兩顆的芒果，讓每顆芒果都得到充足的營養和日照。另外，甜度要求也比外銷日本的12度更高，大苑子要求得在14度以上。

同樣採摘當季枋山愛文芒果新鮮現打，一芳水果茶也推「愛文芒果系列」飲品，例如加上百香果、蘋果、柳丁等鮮果調味的限定版芒果風味水果茶；此外，還有懷舊滋味「白甘蔗系列」飲品，使用經美國FDA認證的HPP冷高壓滅菌技術，封存蔗香與鮮甜，招牌「白甘蔗青茶」茶香與蔗香滋味層次分明，選用濃純小農鮮奶的「白甘蔗鮮奶」，以及「白甘蔗百香」及「白甘蔗金桔」等新滋味。

貢茶則推出「最潮早餐」，包括網友號稱「一杯就醒」的黃金機能咖啡茶飲，搭配掀起打卡熱潮的「辣味珍珠貝殼刈包」。貢茶將珍珠加辣、加料，包進台灣刈包裡，尺寸也縮小為「迷你珍珠包」；另獨家推出含有維生素B1、B2、薑黃等機能配方的「黃金晨光飲」系列，像是閃耀著金色光芒的「黃金咖啡拿鐵」、結合夏季芒果的「黃金芒果綠茶」等。

還記得去年夏天萬波島嶼紅茶推出以香港甜點為概念所設計的「楊枝甘露」，造成IG瘋狂洗版？在回歸之前，萬波先推出「金桃甘露」，大膽選擇嬌嫩卻香氣豐富的桃子作為基底，還加上西柚果肉、西米露、小芋圓，以及萬波招牌愛玉，名符其實的「咀嚼系手搖飲」，整杯飲料還散發著溫柔氣息的櫻花粉，讓人少女心大噴發。

最近的話題飲品「400次咖啡」，日出茶太決定以「千次奶霜」重新定義400次的綿密口感。新品「千次太極厚茶」與「千次莊園可可」就以400次咖啡為概念，推出2.5倍升級綿密濃郁進化版，仿手打千次奶霜、香滑細緻，還有雲朵般Creamy。此外，日出茶太也首度攜手盛香珍聯名「太極厚茶拿鐵捲心酥」，將熱銷第一名的香濃厚奶茶捲進捲心酥裡，酥脆口感用吃的「乾奶茶」不只方便攜帶，全台7-11就買得到。

全球規模最大新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama café，夏季紓壓冷飲首部曲「黑絲絨系列」也登場，新品包括「黑絲絨特調咖啡」、「黑絲絨拿鐵」與「黑絲絨鮮奶茶」。有別於一般咖啡凍飲品，cama café以特殊配方製作出如絲絨般滑順的咖啡凍，混搭特調或拿鐵、鮮奶茶，都能感受到兩種交織的新奇口感，消暑且療癒。5月另有「周末買一送一」活動。

黑絲絨系列消暑且療癒。圖／cama café提供
黑絲絨系列消暑且療癒。圖／cama café提供
加量版的愛文芒果冰沙。圖／大苑子提供
加量版的愛文芒果冰沙。圖／大苑子提供
萬波今夏推出金桃甘露打頭陣。圖／萬波提供
萬波今夏推出金桃甘露打頭陣。圖／萬波提供
枋山愛文芒果飮品、白甘蔗飲同步新上市。圖／一芳提供
枋山愛文芒果飮品、白甘蔗飲同步新上市。圖／一芳提供
日出茶太全新「千次太極厚茶」。圖／日出茶太提供
日出茶太全新「千次太極厚茶」。圖／日出茶太提供
黃金晨光飲添加維他命B1、B2、薑黃成分。圖／貢茶提供
黃金晨光飲添加維他命B1、B2、薑黃成分。圖／貢茶提供

芒果 咖啡 甘蔗

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