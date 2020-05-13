賀30日本土零確診！台北亞都麗緻「30元入住」搶購限量

台北亞都麗緻大飯店慶賀連續30日本土病例零確診，即日起(5月13日)至6月13日，推出「3030」超值話題的住房專案。包括每間30元的限量住房，或是任選專案加價每項優惠30元即可享有「住好住滿30小時」、「客房升等1級」、「早餐套餐乙份」等超值享受，30元優惠可累加使用，預計能為住房拉抬更多住房動能。

1.限量30間，智能iPad卓越客房30元官網搶購

僅限今日(5月13日) 15:00開放限量搶購，6月13日前入住每房享30元超值優惠，搶購專案僅限透過官網，每人限購乙晚、乙間。

2.任選官網專案，優惠加價30元即可享有30小時連續入住

任選官網專案入住，加價每項優惠30元即可享有「住好住滿30小時」、「客房升等1級」、「早餐套餐乙份」等超值享受，亦即加價90元即可尊享上述專案禮遇。

「住好住滿30小時」適合北上計畫出遊的旅客，「客房升等1級」則特別推薦紀念節慶的主題，在13坪有小套房格局的豪華客房內慶賀值得紀念的日子；若喜愛自然睡醒的悠然早晨，則建議加購「早餐套餐」，每人30元的超值體驗，讓出遊的你元氣飽滿。

台北亞都麗緻大飯店連續30日的「3030住房專案」，優惠期間至6月13日，上述兩大優惠不可重複使用。飯店官網：http://taipei.landishotelsresorts.com/chinese-trad/，電話：02-7735-2358。