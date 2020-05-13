COACH早秋在紐約市區玩露營 毛襪搭配運動涼鞋穿起來

以「歡迎光臨大蘋果露營場」的歡樂時光做為概念，COACH發表2020早秋男、女裝系列，跟上奢華野營glamping的戶外休閒風，用紐約的大蘋果符號、品牌Signature C的Logo印花作為服裝與配件的標誌。

COACH在紐約市區的公園、頂樓拍攝早秋系列，綠地、樹影、懷舊露營咖啡車都成了造型的布景，穿插著紐約高樓景象，以令人意想不到的視角，探索樂趣無窮的大蘋果紐約市。執行創意總監Stuart Vevers以不設限的想像，帶來一場城市中的戶外野營，奔放自由，也有家中後院搭起露營帳篷的隨性趣味，色澤懷舊，各式鮮豔色彩的交錯，則暗喻夜色營火的神秘與親密。