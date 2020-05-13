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COACH早秋在紐約市區玩露營 毛襪搭配運動涼鞋穿起來
以「歡迎光臨大蘋果露營場」的歡樂時光做為概念，COACH發表2020早秋男、女裝系列，跟上奢華野營glamping的戶外休閒風，用紐約的大蘋果符號、品牌Signature C的Logo印花作為服裝與配件的標誌。
COACH在紐約市區的公園、頂樓拍攝早秋系列，綠地、樹影、懷舊露營咖啡車都成了造型的布景，穿插著紐約高樓景象，以令人意想不到的視角，探索樂趣無窮的大蘋果紐約市。執行創意總監Stuart Vevers以不設限的想像，帶來一場城市中的戶外野營，奔放自由，也有家中後院搭起露營帳篷的隨性趣味，色澤懷舊，各式鮮豔色彩的交錯，則暗喻夜色營火的神秘與親密。
厚毛襪與登山風涼鞋，是本季主要的鞋履穿搭，結合運動、露營及怪誕風格，運用復古剪裁帶來都會探險家的新貌。單品將戶外服裝的融入COACH的經典例如翻皮羊毛（shearling）背心、外套輪廓，搭襯Signature C的Logo印花或是格紋（Chambray）褲裝，輕鬆中不失優雅。女裝包款仍然以Tabby、Hutton側背包以及Lora水桶包等近幾季受歡迎的包款設計，壓印了金色的蘋果圖樣，呼應大蘋果露營場的主題；鞋履除了運動涼鞋之外，新款運動鞋也是秋日露營裝扮的點睛單品。
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