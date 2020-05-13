快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偷聞歐巴味道！玄彬最愛3款香水曝光 平價入手男神味

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
歐巴玄彬都噴什麼香水呢？圖／摘自IG
歐巴玄彬都噴什麼香水呢？圖／摘自IG

南韓男神玄彬，因為《愛的迫降》中帥氣、深情的男軍官形象，讓他人氣飆漲，成為許多人心中的最佳男神。玄彬有著瀟灑精緻的男神魅力，也讓人好奇他身上都是什麼味道呢？過去玄彬就曾經說過自己也愛用香水，讓身上散發出迷人男神味，以下3款香水，就是玄彬男神最愛用的香水，噴上這些香水，彷彿就是把歐巴抱入懷中啊。

CREED皇者之風／50ml6,900元、100ml9,800元

玄彬天生就有一種貴族的氣息，難怪他也愛用CREED的皇者之風。這款香水誕生於1994年，是為了阿拉伯國王量身定制的香水，也是慶祝CREED 142周年所推出。

CREED曾為許多歐洲皇室特調香水，皇者之風結合了麝香、海洋風，前調是清新的佛手柑、綠橘、檸檬，帶來海洋的清爽感，中調是鳶尾花、海風調，尾調則是檀香、琥珀、麝香，男神尊貴感十足，一聞就難以忘懷。

THE BODY SHOP白麝香絲柔淡雅淡香水／30ml1,080元

如果覺得CREED皇者之風的價格太尊貴，那麼THE BODY SHOP白麝香絲柔淡雅淡香水，就是相對平價好入手的香味，以草本麝香搭配花果香味，給人一種舒服又乾淨的味道，不只玄彬愛，另位男神孔劉也也是白麝香的愛用者。

這款白麝香淡香水以麝香為基調，揉合茉莉、百合、玫瑰鳶尾花 、香草等多種花果香調，男生女生噴都很適合。

Kenneth Cole Black男性淡香水／100ml2,500元

來自紐約的Kenneth Cole，推出的Black男性淡香水，也擄獲男神玄彬的心，屬於木質東方調，但一樣有麝香，顯然玄彬特愛麝香的味道。

前調有著柑橘、羅勒與薄荷，中調有肉豆蔻與蓮花、尾調加入紫羅蘭、麝香等，帶者溫潤內斂的紳士魅力，噴了之後，就想要整天跟歐巴膩在一起，享受美好時光。

Kenneth Cole Black男性淡香水／100ml2,500元。圖／摘自官網
Kenneth Cole Black男性淡香水／100ml2,500元。圖／摘自官網
THE BODY SHOP白麝香絲柔淡雅淡香水／30ml1,080元。圖／THE BODY SHOP提供
THE BODY SHOP白麝香絲柔淡雅淡香水／30ml1,080元。圖／THE BODY SHOP提供
玄彬在「愛的迫降」中，展現瀟灑魅力。圖／摘自IG
玄彬在「愛的迫降」中，展現瀟灑魅力。圖／摘自IG
歐巴玄彬都噴什麼香水呢？圖／摘自IG
歐巴玄彬都噴什麼香水呢？圖／摘自IG
玄彬在「愛的迫降」劇中迷人的軍官造型。圖／摘自IG
玄彬在「愛的迫降」劇中迷人的軍官造型。圖／摘自IG
CREED皇者之風／50ml6,900元、100ml9,800元。圖／CREED提供
CREED皇者之風／50ml6,900元、100ml9,800元。圖／CREED提供
玄彬在「愛的迫降」中，展現瀟灑魅力。圖／摘自IG
玄彬在「愛的迫降」中，展現瀟灑魅力。圖／摘自IG
CREED皇者之風／50ml6,900元、100ml9,800元。圖／CREED提供
CREED皇者之風／50ml6,900元、100ml9,800元。圖／CREED提供

男性 紐約

延伸閱讀

玄彬、孫藝真魅力席捲歐美！《愛的迫降》登美國Netflix播放排行榜 　外媒一片盛讚

「百想」入圍名單揭曉 玄彬有望合體孫藝真！

不只玄彬！李敏鎬「the King」超狂巧合撞哏金正恩

《愛的迫降》玄彬換上西裝變身行走發電機！「世理代表」孫藝珍一手打造的「利政赫」穿搭特輯

相關新聞

吳亦凡、林俊傑潮搭項鍊 LV和DIOR男裝的時髦小細節

以幸運吊飾、Monogram打造的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男士配件系列全新上市，吳亦凡、貝拉哈蒂...

520總統就職紀念酒 「58度金門高粱」5/18起陸續上架

520總統就職日即將到來，58度金門高粱酒依循往例發行總統就職紀念酒，今年面對嚴峻的疫情，為感謝努力守護全民健康安全的防...

台南美食、台東好物百貨大集合 不必出遠門就能吃起來

母親節檔期後，百貨緊接著端出台、日美食展，讓消費者不用出遠門，就能在百貨買到當地特色美食。

女星秀素顏、邀網友找V字 GUCCI、VERSACE推社群新企劃

因為新冠肺炎疫情影響，許多時尚品牌陸續在社群平台發起各種企劃，透過文字、廣播甚至是主題照片串連等方式讓待在家防疫的人們可...

燦坤筆電舊換新最高可折14,000元 教育方案再折2,000元

因應疫情，宅在家時間變多，透過筆電工作、學習的需求大增，也讓高效能、輕薄筆電近期變得熱銷，燦坤表示，筆電業績有雙位數成長...

自拍免濾鏡 THE BODY SHOP、曼秀雷敦防曬乳提亮膚色

夏天正式來臨，超強的紫外線一直侵害著肌膚，這時最重要的保養就是「防曬」，許多開架品牌紛紛推出防曬新品，今年因應疫情，許多...

露天拍賣公布二手熱搜商品TOP10 Switch主機奪冠

近期受疫情影響，大眾待在家的時間增加，許多人也開始整理居家空間，翻出不少挖箱寶，露天拍賣「二手」關鍵字搜尋量暴增40%，...

身分驗證、開卡一次完成！萊爾富限時推亞太電信「77系列」短約期單門號方案

台灣便利商店越來越萬能，萊爾富深化跨業佈局，繼去年8月攜手亞太電信首創網路申辦、超商取卡、快速開通服務之後，今年再於Li...

海賊迷準備衝！「百變喬巴超人」期間限定店將登陸台中

呼叫喬巴粉，以喬巴為主題的「百變喬巴超人期間限定店」，即將在5月22日於台中草悟廣場登場，全展區打造四面2.5米高拍照牆...

虛擬展覽碰撞新火花 佳士得「形：潘薩托 x 井上有一」

疫情雖趨於舒緩，不過宅經濟顯然方興未艾。看好線上交易成績穩定成長，佳士得（Christie's）現代及當代藝術部將推出一...

烘焙神器簡單好上手 宅在家做點心

受到新冠肺炎疫情影響，越來越多人選擇在家用餐，也自己動手做點心，簡單好上手的「鬆餅機」，近來成了人氣小家電。

「鬆餅控」路過別錯過 夏季限定口味衝一波

防疫期間，需要一點輕鬆暢快解煩悶！「鬆餅控」，最近可以衝一波，不少人氣名店皆推出夏限定新口味。

熱門新聞

首颱「黃蜂」像問號 鄭明典：恐和梅雨鋒面相互作用

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

中文系畢業之後可以做什麼？ 過來人曝高薪職業：沒大家想的那麼魯

今年首個 黃蜂颱風生成

好市多貼12字公告「解除規定」網友：無限量反而沒人買

不敵疫情與競爭「瘋狂賣客」預告5月15日將暫時謝幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。