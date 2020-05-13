偷聞歐巴味道！玄彬最愛3款香水曝光 平價入手男神味

南韓男神玄彬，因為《愛的迫降》中帥氣、深情的男軍官形象，讓他人氣飆漲，成為許多人心中的最佳男神。玄彬有著瀟灑精緻的男神魅力，也讓人好奇他身上都是什麼味道呢？過去玄彬就曾經說過自己也愛用香水，讓身上散發出迷人男神味，以下3款香水，就是玄彬男神最愛用的香水，噴上這些香水，彷彿就是把歐巴抱入懷中啊。

CREED皇者之風／50ml6,900元、100ml9,800元

玄彬天生就有一種貴族的氣息，難怪他也愛用CREED的皇者之風。這款香水誕生於1994年，是為了阿拉伯國王量身定制的香水，也是慶祝CREED 142周年所推出。

CREED曾為許多歐洲皇室特調香水，皇者之風結合了麝香、海洋風，前調是清新的佛手柑、綠橘、檸檬，帶來海洋的清爽感，中調是鳶尾花、海風調，尾調則是檀香、琥珀、麝香，男神尊貴感十足，一聞就難以忘懷。

THE BODY SHOP白麝香絲柔淡雅淡香水／30ml1,080元

如果覺得CREED皇者之風的價格太尊貴，那麼THE BODY SHOP白麝香絲柔淡雅淡香水，就是相對平價好入手的香味，以草本麝香搭配花果香味，給人一種舒服又乾淨的味道，不只玄彬愛，另位男神孔劉也也是白麝香的愛用者。

這款白麝香淡香水以麝香為基調，揉合茉莉、百合、玫瑰鳶尾花 、香草等多種花果香調，男生女生噴都很適合。

Kenneth Cole Black男性淡香水／100ml2,500元

來自紐約的Kenneth Cole，推出的Black男性淡香水，也擄獲男神玄彬的心，屬於木質東方調，但一樣有麝香，顯然玄彬特愛麝香的味道。