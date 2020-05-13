好市多水果蛋糕CP值爆表 她實現蛋糕夢幻吃法

美式賣場好市多（Costco）經常販賣高CP值好物，尤其是食物，常常能挖到好康。繼之前爆紅的草莓千層蛋糕，近日又有網友在網路上分享一款CP值爆表的綜合水果蛋糕，照片中可見，大約10吋的蛋糕上豪氣鋪滿一層水果，價格卻只要499！讓原PO不心疼直接「拿湯匙挖」，實現蛋糕的夢幻吃法。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上面分享好市多一款「綜合水果蛋糕」，並表示「依照這個大尺碼跟499元的價格，好吃得令人驚艷」。從照片中可見，大約10吋的蛋糕上豪氣鋪滿一層水果，從草莓、藍莓、橘子到奇異果都有。

原PO也在留言處表示，外層是鮮奶油，內餡是海綿蛋糕與卡士達醬，「海綿蛋糕也不會太乾，算綿密的口感！」卡士達醬的味道則與之前爆紅的草莓蛋糕相似。

網友看見照片紛紛驚呼「真的是499吃到飽」、「好想吃」、「太划算了」、「好讚喔，也想直接用湯匙來吃，已羨慕」。也有眼尖網友看到原PO吃蛋糕的方式是直接用湯匙挖，直呼，「直接拿湯匙挖，超讚」、「用湯匙吃⋯⋯好滿足」、「內行人！」、「好豪邁的吃法」、「用湯匙挖蛋糕，是我一輩子的夢想」。