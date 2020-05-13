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Jolin蔡依林迷你短裙秀美腿 演繹PUMA新撞色涼鞋辣翻天

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
蔡依林以丸子頭造型搭配短裙，大秀美腿來演繹PUMA新款涼鞋。圖／PUMA提供
蔡依林以丸子頭造型搭配短裙，大秀美腿來演繹PUMA新款涼鞋。圖／PUMA提供

Jolin蔡依林像是回春一樣，以丸子頭造型搭配短裙，大秀美腿來演繹PUMA新款涼鞋，讓網友看了直呼「好辣」！而Nike也不落人後，

推出三款全新涼鞋，除了粉嫩色系之外，也備有撞色款。另外，Dr. Martens也提供了全新Zebrilus、Quad系列涼拖鞋，結合了率性與柔美色調，來彰顯個性。

蔡依林以丸子頭造型搭配短裙，大秀美腿來演繹PUMA新款涼鞋。圖／PUMA提供
蔡依林以丸子頭造型搭配短裙，大秀美腿來演繹PUMA新款涼鞋。圖／PUMA提供

蔡依林以丸子頭造型搭配短裙，大秀美腿來演繹PUMA新款涼鞋。圖／PUMA提供
蔡依林以丸子頭造型搭配短裙，大秀美腿來演繹PUMA新款涼鞋。圖／PUMA提供

Jolin腳踩PUMA Future Rider Sandal輕厚底涼鞋，搭配延伸至小腿肚的超夯運動中筒襪，打造超長腿比例夏日穿搭。不過丸子頭髮型與迷你短裙造型，仍舊成為粉絲的討論焦點，更有網友認為「這根本是Jolin出道時的打扮」，同時搭配了螢光平口背心小露性感。在80年代的 紅極一時的Rider鞋款在今年強勢回歸，PUMA混合織布與皮革撞色拼接，加上輕量耐磨的外底材質，搭配 Rider Foam中底，能有效吸收地面反向回震，讓步伐更流暢輕盈。

蔡依林以丸子頭造型搭配短裙，大秀美腿來演繹PUMA新款涼鞋。圖／PUMA提供
蔡依林以丸子頭造型搭配短裙，大秀美腿來演繹PUMA新款涼鞋。圖／PUMA提供

而Nike全新的Owaysis 涼鞋也拜React 創新科技所賜，透過波浪鞋面和泡棉中底讓整個足部感受柔軟舒適的體驗並帶來緩震效果。但最吸睛的還是以上世紀 90 年代的多功能涼鞋為靈感的Canyon系列，不只採用穩固的緩震技術，涼鞋外底和鞋面分別借鑒 Air Footscape和 Nike Rift鞋款的設計，搭配柔軟的交叉綁帶設計來貼合足部。

蔡依林以丸子頭造型搭配短裙，大秀美腿來演繹PUMA新款涼鞋。圖／PUMA提供
蔡依林以丸子頭造型搭配短裙，大秀美腿來演繹PUMA新款涼鞋。圖／PUMA提供

另外，喜歡帥氣風格的女孩則有Dr. Martens的Zebrilus、Quad系列涼拖鞋可以挑選，像是Zebrilus系列就有著經典Ambassador皮革結合古銅色五金與雙叉、馬鞍扣件結合，成巧妙獨特的個性美。而Quad系列直接移植Quad厚底，更搭配柔軟的Pisa皮質、經典黃色沿條縫邊與 AirWair後跟標籤，完整呈現品牌DNA。

Dr. Martens Quad系列涼鞋5,280元。圖／合順興提供
Dr. Martens Quad系列涼鞋5,280元。圖／合順興提供

PUMA Future Rider涼鞋2,480元。圖／PUMA提供
PUMA Future Rider涼鞋2,480元。圖／PUMA提供

Dr. Martens Zebrilus系列涼鞋4,680元。圖／合順興提供
Dr. Martens Zebrilus系列涼鞋4,680元。圖／合順興提供

Nike Owaysis涼鞋，透過波浪鞋面和泡棉中底讓整個足部感受柔軟舒適的體驗並帶來緩震效果。圖／Nike提供
Nike Owaysis涼鞋，透過波浪鞋面和泡棉中底讓整個足部感受柔軟舒適的體驗並帶來緩震效果。圖／Nike提供

Nike Canyon系列，以上世紀 90 年代的多功能涼鞋為靈感。圖／Nike提供
Nike Canyon系列，以上世紀 90 年代的多功能涼鞋為靈感。圖／Nike提供

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