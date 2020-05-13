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真的用石頭做的！BV新款手拿包取材超天然
自從現任創意總監Daniel Lee上任後，義大利時尚品牌BOTTEGA VENETA（簡稱BV）旗下人氣包款、鞋款一個接一個，無論是在造型和顏色、材質上都能輕易創造話題，非常受到矚目。最近品牌官網上架一款外型與石頭沒兩樣的包包，又再度挑戰消費者的感官。
原來這款包是BV秋冬系列的新品，不只外觀像顆石頭，材質也真的是由天然石片製成的，但內裡當然是挖空以方便裝東西，並使用納帕皮革作為內襯。附上可拆式的金屬鍊帶，可以隨意當成肩背包或手拿包使用，重量也輕巧。
這也不是BV首次嘗試特殊材質，同一季有另一款以兩種木頭材質製成的手拿包，而之前在早春系列就曾使用環保材質軟木面料，打造紋路看起來很像花生糖的包款。
石頭包在官網售價是4380美元（約13萬800元台幣），想嘗試與眾不同包款、或是有蒐集特殊造型包的人可以參考看看。
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