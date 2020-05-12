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房東是在哈嘍！蛋餅店漲租搬家 掛旗：祝找到天真房客
許多店面在經營多年之後，往往會面臨房東「漲房租」的情況，大幅增加營運成本，甚至還會導致停業、搬家。鄰近松菸文創園區的「白暮蛋餅先生2號店」，近期也因租約調漲而宣告搬家。而店家也直接在門口掛出布條，表示「可愛的房東是在哈嘍～要漲個天價！祝你找到天真的房客囉！」，火力十足。
以脆皮蛋餅為招牌的「白暮蛋餅先生」，店內供應有原味、泡菜、豬排、香腸等不同口味的蛋餅，還有棉花糖起司、明太子鮪魚等創意口味。同時還販售有三明治、漢堡與多種飲品，蛋餅價格約從35元起。由於口味選擇多，店面又帶有流行感，因此受到不少年輕客層歡迎，目前在台北已有4間門市。
此次因租約因素而搬家的「白暮蛋餅先生2號店」，位於松菸旁的巷弄內。不同於一般的搬遷公告，布條上寫著「可愛的房東是在哈嘍～要漲個天價！祝你找到天真的房客囉！我們真的做不下去了～親愛的你們後會有期喔」。充滿真實性的有感而發，也引起不少路人注目。而根據官方粉絲團資料顯示，該店已經於5月10日停業，並且已搬遷至市府捷運站一號出口處附近。
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