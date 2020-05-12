別吃錯！日本「蜂蜜膠水」超惡搞 想吃直接塗上去

日本的食物與文具，往往都有令人驚豔萬分的創意驚喜。除了經常作成食物造型的創意文具外，日本創意產品公司「へそ文-HESOBUN」，近期與膠水「アラビックヤマト」合作，推出充滿創意的「蜂蜜膠水」，在經典的膠水瓶身中，裝入來自加拿大的蜂蜜，讓民眾可以直接塗抹食物，帶來另一種惡搞樂趣。

此款蜂蜜膠水名為「はちみつアラビックリ！？ヤマト」，瓶身是廠商經典的透明包裝配上橘色瓶蓋，而且同樣有軟質的「膠水頭」設計，因此食用時，連使用方式都跟真正的膠水一樣，只要輕輕擠壓瓶身，就可以直接塗抹在吐司或鬆餅上，省去使用抹刀的步驟，也可避免弄髒手指。膠水蓋設計以及輕巧的大小，也方便民眾隨身攜帶。