不敵疫情與競爭「瘋狂賣客」預告5月15日將暫時謝幕

可說是台灣內容電商先驅的「瘋狂賣客」，今日突然發信給供應商夥伴，表示顧及未來發展與整體情勢變化，預告瘋狂賣客網站將營運至5月15日暫時謝幕。

2008年開站時，瘋狂賣客採用閃購的銷售方式，商品類型以3C類為主，類似團購，但新奇獨特的選物風格加上綜藝化的KUSO文案內容，短時間內就爆紅，營收也相當可觀。2011年瘋狂賣客被地壹創媒併購後，則專注轉於電子商務的營運，內容囊括各式生活用品，但也漸漸失去原本吸引網友的獨門特色。