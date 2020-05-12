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不敵疫情與競爭「瘋狂賣客」預告5月15日將暫時謝幕
可說是台灣內容電商先驅的「瘋狂賣客」，今日突然發信給供應商夥伴，表示顧及未來發展與整體情勢變化，預告瘋狂賣客網站將營運至5月15日暫時謝幕。
2008年開站時，瘋狂賣客採用閃購的銷售方式，商品類型以3C類為主，類似團購，但新奇獨特的選物風格加上綜藝化的KUSO文案內容，短時間內就爆紅，營收也相當可觀。2011年瘋狂賣客被地壹創媒併購後，則專注轉於電子商務的營運，內容囊括各式生活用品，但也漸漸失去原本吸引網友的獨門特色。
近年蝦皮購物的崛起，類似風格的電商網站還有生活市集等，加上許多用戶抱怨買完就會接到詐騙電話、商品多是淘寶貨等負面印象，漸漸失去網友關注度。如今在疫情風暴下宣布黯淡收攤，對照業績全盛時期的風光，令人不勝唏噓。
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