快訊

爭霸菲律賓海：關島戰略地位與美軍在西太平洋嚇阻能力

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英女王的Art Deco胸針 藍色冷凝白鑽貴氣 一展王室風範

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
英女王伊麗莎白二世在日前的二次世界大戰歐戰勝利紀念日演說時，配戴了一付Art Deco風格古董珠寶胸針，出自Boucheron創作。圖 / Boucheron提供。
英女王伊麗莎白二世在日前的二次世界大戰歐戰勝利紀念日演說時，配戴了一付Art Deco風格古董珠寶胸針，出自Boucheron創作。圖 / Boucheron提供。

一般人的成年禮，可能是一件襯衫、一條領帶、一只名表，但歐洲王室的成年禮，則常以王冠居多。英女王伊莉莎白二世在18歲時收到的生日禮物是一頂殊訂製的王冠，但還有另一件禮物或許對她意義重大，正是日前她在二次世界大戰歐戰勝利紀念日（Victory in Europe Day，簡稱 VE Day）75周年演說時配戴的寶詩龍（Boucheron）鑽石與海水藍寶雙夾珠寶胸針。

雖然英女王常以繽紛顏色的衣著展現活力，但演說時則換上一件淡藍色洋裝搭配海水藍寶與鑽石的胸針，展現了慎重的嚴肅性。這件胸針鑲嵌了橢圓形、矩形、圓形鑽石與海水藍寶，對稱、具有幾何比例的結構，更帶有鮮明的裝飾藝術（Art Deco）風格。所謂的裝飾藝術原本流行於1920、1930年代，以鮮豔色彩、對稱的幾何與現代感著稱。2013年改編自同名小說的電影「大亨小傳」電影主視覺即屬於此種設計風格。

雖然近代的Boucheron以靈感來自大自然的「新藝術（art nouveau）」為重心，但過去Boucheron的確製造過不少裝飾藝術風格強烈的古董胸針。其斑斕的色彩與精緻結構的線條比例，在在展現了巴黎珠寶世家的深邃底蘊；想找尋Art Deco風格的珠寶胸針？伯爵（PIAGET）的Sunlight系列中便有一款珠寶胸針，大量使用宛如彩虹成色般的欖尖形寶石，對稱也對比，像是一道彩虹灑落在配戴者的胸前、帶來歡樂正能量。

此外海瑞溫斯頓（Harry Winston）則另有一款Ultimate Emerald Signature珠寶時計，祖母綠形式的高級珠寶表殼，可搭配表帶成為手表、亦可拆下搭配鍊條變身項鍊，一物二用，表殼共鑲嵌以192顆明亮式切工鑽石、38顆方形鑽石、24顆欖尖形鑽石，與一顆重達一克拉的祖母綠切工鑽石，滂礡展現了1920、1930年代Art Deco風格的頂級奢華生活風情。

可一物二用的Ultimate Emerald Signature珠寶墜鍊，鑲嵌以250多顆三種切割形式的鑽石，搭配上表帶後再成為優雅的珠寶時計。圖 / Harry Winston提供。
可一物二用的Ultimate Emerald Signature珠寶墜鍊，鑲嵌以250多顆三種切割形式的鑽石，搭配上表帶後再成為優雅的珠寶時計。圖 / Harry Winston提供。
PIAGET，Sunny Side Of Life高級珠寶系列胸針（G32L3600），18K玫瑰金，鑲嵌梨形碧璽、欖尖形粉紅藍寶、欖尖形粉紅尖晶石、鑽石、梯形錳鋁榴石與圓形黃色藍寶石，價格店洽。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Sunny Side Of Life高級珠寶系列胸針（G32L3600），18K玫瑰金，鑲嵌梨形碧璽、欖尖形粉紅藍寶、欖尖形粉紅尖晶石、鑽石、梯形錳鋁榴石與圓形黃色藍寶石，價格店洽。圖 / PIAGET提供。
兩隻黃K金老鷹相對、鳥喙中間啣著一顆八角型的橄欖石，構成這件1907年製的古董珠寶胸針；除主石與黃金外，再鑲嵌以圓型切割和玫瑰切割鑽石和梨型橄欖石墜飾，裝飾藝術風格鮮明。圖 / Boucheron提供。
兩隻黃K金老鷹相對、鳥喙中間啣著一顆八角型的橄欖石，構成這件1907年製的古董珠寶胸針；除主石與黃金外，再鑲嵌以圓型切割和玫瑰切割鑽石和梨型橄欖石墜飾，裝飾藝術風格鮮明。圖 / Boucheron提供。
這件鑲嵌有海水藍寶與鑽石的胸針，是英女王18歲生日時，其父英王喬治六世贈予她的禮物之一。圖 / Boucheron提供。
這件鑲嵌有海水藍寶與鑽石的胸針，是英女王18歲生日時，其父英王喬治六世贈予她的禮物之一。圖 / Boucheron提供。
雖然近代以新藝術風格為主，Boucheron則在頂級珠寶系列中帶來一枚Nymphea睡蓮胸針，鑲嵌以藍寶石、白鑽與珍珠母貝，似呼應了英女王所配戴海水藍寶鑽石胸針的貴氣與冷凝，197萬元。圖 / Boucheron提供。
雖然近代以新藝術風格為主，Boucheron則在頂級珠寶系列中帶來一枚Nymphea睡蓮胸針，鑲嵌以藍寶石、白鑽與珍珠母貝，似呼應了英女王所配戴海水藍寶鑽石胸針的貴氣與冷凝，197萬元。圖 / Boucheron提供。

珠寶 女王 電影

延伸閱讀

英國女王將停止公開活動數月 在位68年來最長

影／慶歐戰勝利75周年 英女王勉勵國民「絕不放棄」

二戰歐戰勝利75週年 英女王發表全國演說

英國皇室淪陷！查爾斯王子確診新冠肺炎 英女王加強防疫連戴口罩都要「同色系」搭配？

相關新聞

別吃錯！日本「蜂蜜膠水」超惡搞 想吃直接塗上去

日本的食物與文具，往往都有令人驚豔萬分的創意驚喜。除了經常作成食物造型的創意文具外，日本創意產品公司「へそ文-HESOB...

不敵疫情與競爭「瘋狂賣客」預告5月15日將暫時謝幕

可說是台灣內容電商先驅的「瘋狂賣客」，今日突然發信給供應商夥伴，表示顧及未來發展與整體情勢變化，預告瘋狂賣客網站將營運至...

疫情趨緩人流回升 「劍湖山」回饋活動好大方

台灣新冠肺炎疫情至5月12日止已連續30天無本土病例，顯示疫情日趨漸緩，歸功第一線防疫人員的努力與民眾嚴守防疫措施，國內...

英女王的Art Deco胸針 藍色冷凝白鑽貴氣 一展王室風範

一般人的成年禮，可能是一件襯衫、一條領帶、一只名表，但歐洲王室的成年禮，則常以王冠居多。英女王伊莉莎白二世在18歲時收到...

這啤酒太時尚！米凱樂攜手APUJAN推聯名酒款 限量開賣

旅英知名設計師詹朴APUJAN持續跨界大玩創意，繼日前與麥當勞攜手打造「黑魂漢堡」後，這次則與丹麥精釀啤酒米凱樂 Mik...

後疫情時期的小確幸！「星」級餐盒 讓你百元帶著走

過去在五星級飯店才能吃到的片鴨、鴨粥、波隆那肉丸義大利麵，或是米其林的星料理，在疫情時期，紛紛化作方便帶著走的餐盒。這些...

坤達搶先逛Victor期間快閃概念店 自曝運動也要裝帥「因為心情比較好」

即使是在運動，坤達說「還是要帥」為主，他受到Victor的邀請，搶先逛起Crown Collection的期間快閃概念店...

台北電影節大使陳庭妮好繽紛 一出手就千萬卡地亞珠寶

陳庭妮昨日出席台北電影節大使記者會上，除了活潑幽默的女打仔電影節宣傳廣告蔚為話題，一直是時尚寵兒的她，身上行頭也令人眼睛...

520「圓山國宴酒」首度公開認購！ 明起連3日限量登記

圓山大飯店自1952年成立以來，接待過無數國內外賓客，也是國家元首舉行國宴的首選地；今年特邀獲得多次國際盲測大獎的臺灣菸...

ORIS聯名日本丹寧職人 限量潛水表台灣5月底上市

所有好品質的事物，通常會在世界某個角落擁有一群生產技術精良的工匠；像是想到手表你會想到瑞士、而提到牛仔褲又以日本岡山的倉...

一台抵多台！ 九陽冷熱調理機、特福壓力萬用鍋拯救新手

因為疫情影響，大家在家料理的時間都變多了，雖然最近緊張的氛圍漸趨平緩，但戴口罩、勤洗手的防疫措施與健康飲食、增強免疫力的...

手刀快訂！馬祖酒廠搶推總統就職紀念酒 3款意義大不同

520總統就職日即將到來，馬祖酒廠產出的高粱酒除為台灣重要國宴場合指定用酒外，今年也沿襲過去傳統，發行3款總統就職紀念酒...

熱門新聞

今年第一個颱風「黃蜂」將形成！氣象局：有機會靠近台灣

全聯慶國際護師節 一起鼓掌就請喝咖啡

月薪15萬、年終2個月！富二代徵人「收房租」鄉民瘋搶喊「爸」

區間測速失準 全台只剩新北不停用

鋒面影響！西半部雙北等12縣市大雨特報

送知名彌月蛋糕被嫌不如超市 她無奈大嘆：早知送油飯省錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。