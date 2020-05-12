英女王的Art Deco胸針 藍色冷凝白鑽貴氣 一展王室風範

一般人的成年禮，可能是一件襯衫、一條領帶、一只名表，但歐洲王室的成年禮，則常以王冠居多。英女王伊莉莎白二世在18歲時收到的生日禮物是一頂殊訂製的王冠，但還有另一件禮物或許對她意義重大，正是日前她在二次世界大戰歐戰勝利紀念日（Victory in Europe Day，簡稱 VE Day）75周年演說時配戴的寶詩龍（Boucheron）鑽石與海水藍寶雙夾珠寶胸針。

雖然英女王常以繽紛顏色的衣著展現活力，但演說時則換上一件淡藍色洋裝搭配海水藍寶與鑽石的胸針，展現了慎重的嚴肅性。這件胸針鑲嵌了橢圓形、矩形、圓形鑽石與海水藍寶，對稱、具有幾何比例的結構，更帶有鮮明的裝飾藝術（Art Deco）風格。所謂的裝飾藝術原本流行於1920、1930年代，以鮮豔色彩、對稱的幾何與現代感著稱。2013年改編自同名小說的電影「大亨小傳」電影主視覺即屬於此種設計風格。

雖然近代的Boucheron以靈感來自大自然的「新藝術（art nouveau）」為重心，但過去Boucheron的確製造過不少裝飾藝術風格強烈的古董胸針。其斑斕的色彩與精緻結構的線條比例，在在展現了巴黎珠寶世家的深邃底蘊；想找尋Art Deco風格的珠寶胸針？伯爵（PIAGET）的Sunlight系列中便有一款珠寶胸針，大量使用宛如彩虹成色般的欖尖形寶石，對稱也對比，像是一道彩虹灑落在配戴者的胸前、帶來歡樂正能量。