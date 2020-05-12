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這啤酒太時尚！米凱樂攜手APUJAN推聯名酒款 限量開賣

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
Mikkeller X APUJAN 聯名啤酒， 售價169元。圖／米凱樂 Mikkeller 提供
Mikkeller X APUJAN 聯名啤酒， 售價169元。圖／米凱樂 Mikkeller 提供

旅英知名設計師詹朴APUJAN持續跨界大玩創意，繼日前與麥當勞攜手打造「黑魂漢堡」後，這次則與丹麥精釀啤酒米凱樂 Mikkeller合作，雙方推出限定版的聯名酒款，將米凱樂釀酒實⼒完美融合極具時尚感的酒標設計，自5月13日起，在米凱樂啤酒吧及全台指定店點開始販售。

來自丹麥的精釀啤酒米凱樂 Mikkeller多次榮獲全球前十強啤酒品牌，並時常邀請各領域頂尖人才跨界一同創作，先前曾與全球最佳餐廳Noma、美國導演大衛林區，甚至是丹麥美聲品牌 B&O 等攜手，這次則是選定在時裝周大放異彩的時裝品牌 APUJAN合作 。

米凱樂對於 APUJAN 創意總監詹朴作品中所蘊含的故事與奇幻元素著迷，並以此為發想，結合對倫敦與台北的想像釀造此款聯名啤酒。酒標設計上運用恐龍骨骸、星星、鑰匙等品牌元素與色系，並委請美國知名插畫師繪製。

酒款則以口感細緻的比利時小麥啤酒為基底，並以清脆爽口的小黃瓜入酒；口感柔順細緻，帶許蜂蜜與哈密瓜的香甜，後段帶些微的香料感。為展現對本次合作的重視，米凱樂特別將全球首發移師至倫敦舉辦。

在英國首賣後，聯名酒款也將5月13⽇登台，第一波 Mikkeller X APUJAN 聯名啤酒將於米凱樂啤酒吧、台北貓下去敦北俱樂部、新竹彼刻、台南 Bar TCRC、Bar Home 等人氣餐酒館與全台各地精釀啤酒專門店搶先販售。之後也將於全台知名餐飲與零售通路陸續上市。

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旅英知名設計師詹朴APUJAN與丹麥精釀啤酒米凱樂 Mikkeller推出聯名啤酒，售價169元。圖／米凱樂 Mikkeller 提供
旅英知名設計師詹朴APUJAN與丹麥精釀啤酒米凱樂 Mikkeller推出聯名啤酒，售價169元。圖／米凱樂 Mikkeller 提供
旅英知名設計師詹朴APUJAN與丹麥精釀啤酒米凱樂 Mikkeller推出聯名啤酒。圖／米凱樂 Mikkeller 提供
旅英知名設計師詹朴APUJAN與丹麥精釀啤酒米凱樂 Mikkeller推出聯名啤酒。圖／米凱樂 Mikkeller 提供
APUJAN創意總監詹朴(左二)出席聯名新酒上市派對。圖／米凱樂 Mikkeller 提供
APUJAN創意總監詹朴(左二)出席聯名新酒上市派對。圖／米凱樂 Mikkeller 提供

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