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後疫情時期的小確幸！「星」級餐盒 讓你百元帶著走

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
九華樓 「華泰鴨香寶」一鴨三吃外帶餐盒199元。圖／華泰王子大飯店提供
九華樓 「華泰鴨香寶」一鴨三吃外帶餐盒199元。圖／華泰王子大飯店提供

過去在五星級飯店才能吃到的片鴨、鴨粥、波隆那肉丸義大利麵，或是米其林的星料理，在疫情時期，紛紛化作方便帶著走的餐盒。這些「星」級餐盒，保有色香味美的高品質，且門檻低，百來元就能品嘗，不失是後疫情時期的小確幸。

●華泰「鴨香寶」供不應求，「鴨香粥」接力上市

各家「星」餐盒中，討論度最高的莫過華泰王子大飯店的「華泰鴨香寶」，包括片鴨壽司飯、醬炒鴨鬆丁、薑蔥炒鴨骨等「一鴨三吃」的三種經典吃法，以及梅漬番茄、時蔬等開胃小菜全都入，原價300元，限量優惠價199元，不少美食家大呼「CP值超高」，業者表示，目前每日限量120個，天天供不應求。

5/13兩款新餐盒接力登場，館內兩大餐廳驢子餐廳、九華樓分別推出外帶餐點，西餐主打低GI、低熱量的雞胸肉蔬果健身「驢子野餐盒」，中餐則推出以金字招牌華泰片皮鴨「一鴨二吃」熬煮的陳皮鴨香粥與醬炒鴨鬆丁餐盒，優惠價皆149元。

驢子野餐盒內含健身族最愛的「爐烤雞胸肉」、「豆奶起司花園水果沙拉」，以及「綜合腰豆花椰菜米」三大元素，搭配義式香料炒櫛瓜、香菇。其中「爐烤雞胸肉」除了義式香料粉醃漬、低溫舒肥外，還用上了驢子餐廳的秘密武器—西班牙國寶JOSPER烤箱以400度高溫火烤上色，雞胸肉充滿煙燻炭火香氣，又帶點烤箱內JACK DANIEL’S 橡木桶木材上的波本威士忌餘韻，口感軟嫩有彈性。同樣超大份量、高CP值。

另一款「一鴨二吃」的九華樓鴨香粥，149元就能嘗到陳皮鴨骨粥、醬炒鴨鬆丁兩種吃法，限量、限時至6月12日中午時段供應，嘗鮮得趁早。

寒舍艾美、喜來登「百元星餐盒」日日秒殺

你能想像，百元就能嘗到五星級飯店的星級料理？台北寒舍艾美、喜來登都有百元餐盒，包裝、菜色、口感無一馬虎，菜色也隨時更換，即使常點常吃也不膩口。

台北寒舍艾美酒店推出多款百元餐盒，電話預定菜單新增「波隆那肉丸義大利麵(紐西蘭牛肉)」，現場銷售品項也多一款「豉椒排骨蒸飯」，總計約6款菜色，每盒100~150元間；不少消費者搶在開賣前1小時就到現場排隊等候，業者表示，目前單日約售出600盒餐盒，較開賣日成長6倍；現場限量300盒，20分鐘內完售，最受歡迎的品項是「寒舍家鄉雞肉飯」。

「寒舍家鄉雞肉飯」為寒舍家傳經典料理，主廚以越光米與雞油一起蒸過的米飯舖於底部；選用仿土雞，汆燙後去骨切成丁狀，淋上雞高湯，與以青蔥、洋蔥、紅蔥頭及油，炸至金黃，所提煉出的雞油，最後撒上紅蔥酥，搭配綜合時蔬，和以雞油煎過的荷包蛋，將越光米與雞油一起蒸過。一入口滿嘴米香，切塊的雞肉丁與提煉的雞油，每一口皆能品嘗到鮮甜多汁的雞肉。

台北喜來登十二廚也有「百元飯盒」，從「排骨便當」、「京都肉排便當」、「滷雞腿便當」到「炭烤雞腿排便當」，每款90元起。若想吃更好，十二廚中西式雙款「飽匯包回雙人餐」850元，集結自助餐檯上招牌菜色，像是主廚沙拉、海鮮拼盤，搭配西式「麥年式香煎魚+香烤豬肋排」或中式「蟹肉豆腐煲+蟲草雲耳蒸雞」海陸雙主菜，另附一款主食與養生湯品等，全都可打包帶回家。

●米其林一星「山海樓」 宴席菜變身餐盒

米其林一星「山海樓」，也將宴席菜變身餐盒，首度推出三款「星級台式手工餐盒」，每盒380元。業者將山海樓最受歡迎的主廚拼盤手工熟食、人氣麵飯及炸物主菜、時令有機蔬菜及漬菜，全都放入餐盒菜單，每日手工製作，採限量供應。

其中，包括店內超高人氣的「古早味炒米粉」；以及炒過的扁魚、銀芽與蝦仁，包入春捲皮後酥炸的復古菜「扁魚春捲」；手工編織蔬菜，口味清雅的「蒲瓜封」；還有三色蛋中卷、甘蔗燻雞、手工香腸的「主廚拼盤」等。

高雄梓官漁家契作烏魚子，浸泡紹興酒後，以秈米熱炒噴香的「烏魚子炒飯」，也成為餐盒主角；另外，以放山雞油、東港櫻花蝦、紅蔥頭、蒜頭酥與有機小松葉菜炒製的「櫻花蝦菜飯」等，也都是外帶熱選。

華泰王子大飯店新推「九華鴨香粥」。圖／華泰王子大飯店提供
華泰王子大飯店新推「九華鴨香粥」。圖／華泰王子大飯店提供
驢子野餐盒。圖／華泰王子大飯店提供
驢子野餐盒。圖／華泰王子大飯店提供
西式的「辣味番茄海鮮筆管麵」也能帶著走。圖／台北寒舍艾美酒店提供
西式的「辣味番茄海鮮筆管麵」也能帶著走。圖／台北寒舍艾美酒店提供
台北喜來登十二廚推出多款百元飯盒。圖／台北喜來登提供
台北喜來登十二廚推出多款百元飯盒。圖／台北喜來登提供
台北寒舍艾美酒店推出「食藝午饗百元輕鬆購」外帶餐盒。圖／台北寒舍艾美酒店提供
台北寒舍艾美酒店推出「食藝午饗百元輕鬆購」外帶餐盒。圖／台北寒舍艾美酒店提供
山海樓「豐星級台式手工精緻餐盒」每款380元，古早味炒米粉入列。圖／山海樓提供
山海樓「豐星級台式手工精緻餐盒」每款380元，古早味炒米粉入列。圖／山海樓提供
台北寒舍艾美酒店新推的「波隆那肉丸義大利麵」。圖／台北寒舍艾美酒店提供
台北寒舍艾美酒店新推的「波隆那肉丸義大利麵」。圖／台北寒舍艾美酒店提供

寒舍 菜色 便當

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