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坤達搶先逛Victor期間快閃概念店 自曝運動也要裝帥「因為心情比較好」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
坤達身穿Victor Crown Collction系列新裝，現身品牌期間快閃概念店。圖／Victor提供
坤達身穿Victor Crown Collction系列新裝，現身品牌期間快閃概念店。圖／Victor提供

即使是在運動，坤達說「還是要帥」為主，他受到Victor的邀請，搶先逛起Crown Collection的期間快閃概念店，還表示希望之後也能揪老婆柯佳嬿一起打羽毛球，跟其他明星夫妻檔在球場上較勁。

以球后戴資穎形象為靈感的Crown Collction系列正式上市，因此台灣羽毛球運動品牌Victor特別先在台北西區打造期間快閃概念店，塑造全新的品牌形象。同時，還找來本來就是粉絲的坤達來搶先帶逛，而他提到自己從小就開始打羽毛球了，直到現在也常與六月、李易和陶晶瑩、李李仁等人一起練球。坤達還表示自己私下本來就愛穿搭運動風，時常都是短袖T恤加上機能外套就出門，當他首次看到Crown Collction系列時，就眼睛發亮並說「真是又帥又適合運動」。

坤達身穿Victor Crown Collction系列新裝，現身品牌期間快閃概念店。圖／Victor提供
坤達身穿Victor Crown Collction系列新裝，現身品牌期間快閃概念店。圖／Victor提供

而問到坤達對運動時造型的看法，出了注重吸濕排汗之外，他還不假思索的表示「還是要帥，因為這樣心情比較好」。不過坤達也自招跟太太柯佳嬿比較少一起有打球的機會，先前都是各忙各的，現在因為防疫期間比較多時間相處，除了會看影片、健身之外，會想找對方一起先從打羽毛球開始運動。而坤達也相中Crown Collction系列中的亮色女裝背心，也認為太太穿起來會很好看，兩人還能一起穿同款，高調曬恩愛。

坤達身穿Victor Crown Collction系列新裝，現身品牌期間快閃概念店。圖／Victor提供
坤達身穿Victor Crown Collction系列新裝，現身品牌期間快閃概念店。圖／Victor提供

坤達身穿Victor Crown Collction系列新裝，現身品牌期間快閃概念店。圖／Victor提供
坤達身穿Victor Crown Collction系列新裝，現身品牌期間快閃概念店。圖／Victor提供

為了Crown Collction系列正式上市，因此台灣羽毛球運動品牌Victor特別先在台北西區打造期間快閃概念店。圖／Victor提供
為了Crown Collction系列正式上市，因此台灣羽毛球運動品牌Victor特別先在台北西區打造期間快閃概念店。圖／Victor提供

Victor Crown Collection休閒帆布鞋1,500元。圖／Victor提供
Victor Crown Collection休閒帆布鞋1,500元。圖／Victor提供

Victor Crown Collection中性款風衣外套2,780元。圖／Victor提供
Victor Crown Collection中性款風衣外套2,780元。圖／Victor提供

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