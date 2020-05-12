聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北電影節大使陳庭妮好繽紛 一出手就千萬卡地亞珠寶
陳庭妮昨日出席台北電影節大使記者會上，除了活潑幽默的女打仔電影節宣傳廣告蔚為話題，一直是時尚寵兒的她，身上行頭也令人眼睛為之一亮。她一身鮮紅、桃紅、亮黃色的平肩禮服，鮮豔大膽的配色展現年輕活潑的氣質，而身為法國頂級精品品牌卡地亞（CARTIER）之友的她，更搭配戴兩款首次來台的全新Magnitude頂級珠寶系列作品，僅是戒指耳環加起來就價值上千萬，貴氣十足。
陳庭妮配戴的FARANDA珊瑚戒指與耳環，以橙紅色珊瑚珠、綠色祖母綠、天藍色綠松石組成，高彩度的珠寶與亮色系的服裝組成活潑年輕又高雅的整體視覺。FARANDA系列作品，將交雜的對比色與風格化的形狀融為一體，展現卡地亞標誌性的風格密。從凸圓形切割的珊瑚主石開始，所有的寶石以大膽的幾何形狀和配色排列：四方八角的黃金圖騰上鑲嵌的是凸圓形切割的珊瑚，而在同樣四方八角形狀鑲鑽鉑金上，則立著糖塊切割形狀的綠松石，這樣的幾何元素交錯蔓延開展成視覺韻律，為卡地亞超過一世紀以來的象徵─紅綠配色增添細膩的新風貌。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言