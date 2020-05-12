台北電影節大使陳庭妮好繽紛 一出手就千萬卡地亞珠寶

陳庭妮昨日出席台北電影節大使記者會上，除了活潑幽默的女打仔電影節宣傳廣告蔚為話題，一直是時尚寵兒的她，身上行頭也令人眼睛為之一亮。她一身鮮紅、桃紅、亮黃色的平肩禮服，鮮豔大膽的配色展現年輕活潑的氣質，而身為法國頂級精品品牌卡地亞（CARTIER）之友的她，更搭配戴兩款首次來台的全新Magnitude頂級珠寶系列作品，僅是戒指耳環加起來就價值上千萬，貴氣十足。

陳庭妮配戴的FARANDA珊瑚戒指與耳環，以橙紅色珊瑚珠、綠色祖母綠、天藍色綠松石組成，高彩度的珠寶與亮色系的服裝組成活潑年輕又高雅的整體視覺。FARANDA系列作品，將交雜的對比色與風格化的形狀融為一體，展現卡地亞標誌性的風格密。從凸圓形切割的珊瑚主石開始，所有的寶石以大膽的幾何形狀和配色排列：四方八角的黃金圖騰上鑲嵌的是凸圓形切割的珊瑚，而在同樣四方八角形狀鑲鑽鉑金上，則立著糖塊切割形狀的綠松石，這樣的幾何元素交錯蔓延開展成視覺韻律，為卡地亞超過一世紀以來的象徵─紅綠配色增添細膩的新風貌。 卡地亞全新Magnitude頂級珠寶系列作品FARANDA珊瑚耳環，鉑金與黃K金鑲嵌兩顆共重22.58克拉的珊瑚圓珠、凸圓形切割祖母綠、塔糖形綠松石、凸圓形切割珊瑚、圓形明亮式切割鑽石，535萬元。圖／卡地亞提供 卡地亞全新Magnitude頂級珠寶系列FARANDA珊瑚戒指，鉑金與黃K金鑲嵌18.95克拉的珊瑚圓珠主石，凸圓形切割祖母綠、塔糖形綠松石、凸圓形切割珊瑚、圓形明亮式切割鑽石，660萬元。圖／卡地亞提供 陳庭妮配戴卡地亞Magnitude頂級珠寶出席台北電影節大使記者會。圖／卡地亞提供 陳庭妮配戴卡地亞Magnitude頂級珠寶出席台北電影節大使記者會。圖／卡地亞提供