520「圓山國宴酒」首度公開認購！ 明起連3日限量登記

圓山大飯店自1952年成立以來，接待過無數國內外賓客，也是國家元首舉行國宴的首選地；今年特邀獲得多次國際盲測大獎的臺灣菸酒股份有限公司OMAR威士忌南投酒廠，精心調配一款單一純麥威士忌作為舉辦國宴用酒。此酒也將創圓山飯店成立68年來，首度將「國宴酒」公開認購的先例。

圓山大飯店表示，圓山國宴威士忌限量2,400瓶，每瓶3,800元。開放認購日期為5/13、5/14、5/15三日，每日上午10:00至下午17:00，採電話洽詢登記，每人限登記兩瓶，登記額滿即停止受理。

圓山大飯店董事長林育生表示，今年推出的限量圓山國宴威士忌，有著最優雅浪漫的名字「2020520圓山國宴酒」。選擇OMAR威士忌，是因其在全球烈酒競賽中屢次脫穎而出，「是圓山之光也是台灣之光」。

負責國宴酒的企劃行銷團隊米爾斯執行長張珉珉指出，台灣已被公認為世界威士忌的六大產區之一，南投酒廠因地屬溫熱，威士忌的熟成時間較其他產區短，酒體及香氣絕佳，層次也更豐富。此外，南投酒廠的釀酒技術已達世界水準，復古的釀酒工序「非冷凝過濾工法」讓OMAR威士忌保有最原始自然的美妙風味。值得一提的，還有它結合在地水果製酒的風味特色，更是獨一無二。

獨具風土特色的酒款，讓OMAR自2014年至今狂奪百面以上獎牌，如「梅子酒桶」獲得2019 CMB布魯塞爾世界烈酒競賽金牌，「雪莉桶」拿下2018 SFWSC舊金山世界烈酒競賽金牌，「荔枝酒桶」奪取2018 IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽金牌等，戰果輝煌。

「2020520圓山國宴紀念酒」以波本桶原酒為基底，再以泥煙麥芽威士忌和各種水果過桶的原酒進行勾兌，熱帶水果的性格在酒液中盡情奔放，展現出「水果王國」的繽紛樣貌。此酒款層次豐富，口感飽滿，泥煤調性相對稍降，水果類的香氣卻豐富很多，醒酒再飲又有不同風味。

相關資訊可洽：02-2886-8888轉圓山國宴酒申購受理部門，或上圓山官網查詢。

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