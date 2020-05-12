聽新聞
test
0:00 / 0:00
ORIS聯名日本丹寧職人 限量潛水表台灣5月底上市
所有好品質的事物，通常會在世界某個角落擁有一群生產技術精良的工匠；像是想到手表你會想到瑞士、而提到牛仔褲又以日本岡山的倉敷格外知名，沒想到一個意外的組合就這樣意外誕生，來自瑞士的ORIS昨日在官方instagram公布了他們的年度聯名之作：與日本岡山丹寧名家Momotaro的Divers 65聯名錶款！
Divers 65是ORIS近年相當熱銷的經典之作，復古的蛋面藍寶石水晶玻璃、帶有夜光塗料的圓點時標、加上漸層的綠色表面與40mm錶殼，是相當受到市場喜愛的常賣款式。而品牌這回則找到了岡山的丹寧牛仔職人Momotarao，後者最早在1992年成立了紡織公司、再於2006年，以日本神話故事「桃太郎」為靈感創立了Momotaro這個品牌。從老式的梭織機、紗線染色、車工、以致脫漿洗滌等工序，大量沿用傳統製法的Momotaro Jeans，更被譽為日本頂級牛仔褲品牌之一。
而這回兩造聯名的錶款，則採用特製的藍色丹寧表帶，並具Momotaro經典的兩條白色條紋「出陣條紋」，同時收納也和傳統錶盒不同，附有特製的丹寧布旅行套組。本系列將採不公佈實際數量的限量發行，最快將於五月底、六月初，可於ORIS遠百信義A13與板橋大遠百專賣店與ORIS經銷通路購入，訂價約65,000元，台灣僅到貨30至50組，掃貨宜快。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言