ORIS聯名日本丹寧職人 限量潛水表台灣5月底上市

所有好品質的事物，通常會在世界某個角落擁有一群生產技術精良的工匠；像是想到手表你會想到瑞士、而提到牛仔褲又以日本岡山的倉敷格外知名，沒想到一個意外的組合就這樣意外誕生，來自瑞士的ORIS昨日在官方instagram公布了他們的年度聯名之作：與日本岡山丹寧名家Momotaro的Divers 65聯名錶款！

Divers 65是ORIS近年相當熱銷的經典之作，復古的蛋面藍寶石水晶玻璃、帶有夜光塗料的圓點時標、加上漸層的綠色表面與40mm錶殼，是相當受到市場喜愛的常賣款式。而品牌這回則找到了岡山的丹寧牛仔職人Momotarao，後者最早在1992年成立了紡織公司、再於2006年，以日本神話故事「桃太郎」為靈感創立了Momotaro這個品牌。從老式的梭織機、紗線染色、車工、以致脫漿洗滌等工序，大量沿用傳統製法的Momotaro Jeans，更被譽為日本頂級牛仔褲品牌之一。