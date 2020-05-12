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一台抵多台！ 九陽冷熱調理機、特福壓力萬用鍋拯救新手

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
特福鮮呼吸智能萬用鍋－星辰銀，建議售價8,980元。圖／法國特福提供
特福鮮呼吸智能萬用鍋－星辰銀，建議售價8,980元。圖／法國特福提供

因為疫情影響，大家在家料理的時間都變多了，雖然最近緊張的氛圍漸趨平緩，但戴口罩、勤洗手的防疫措施與健康飲食、增強免疫力的好習慣仍得繼續維持，也讓各種省時省力的健康廚房家電跟著熱賣，透過便利的廚房家電增加使用者的料理意願。

九陽近期推出3款新品，包括個人版免清洗多功能破壁豆漿機K SOLO、攪打完可直接烹煮的高速破壁冷熱調理機，以及擁有預約定時功能的北山電燉鍋，解決不同族群的飲食需求。其中迷你美型的K SOLO豆漿機，從磨豆、製漿、出漿、清洗、熱烘除菌一機搞定，一鍵按下約10分鐘即可完成一杯現煮健康飲品，除了能磨製豆漿、五穀飲，連新鮮果汁、燕麥飲、即飲溫水都可靠它完成。新款高速破壁冷熱調理機也主打小家庭需求，擁有獨特的加熱底盤設計，一機到底免開火、免換鍋，內建多種智慧模式，熬煮粥品、高湯、米糊等冷熱食材調理皆能一機到位。而北山系列電燉鍋新品，則滿足有食補需求、愛煲湯的民眾，不鏽鋼底盤搭配3.5公升分離式陶瓷內鍋，免顧爐火，一鍵自動將整鍋好料燉煮得軟嫩入味，內建燉肉、燉湯、燉粥3種模式，內鍋還可直接拿起來端上桌。

Tefal法國特福近期也推出「鮮呼吸智能萬用鍋」，將傳統壓力鍋全新升級，加入電腦智能自動烹煮及洩壓功能，內建22種料理程式，可取代燉煮鍋、炒菜鍋、平底煎鍋、電飯鍋、蒸鍋、烤箱以及舒肥機等多種鍋具，一鍵就能自動烹煮，配備的雙重智慧溫控器，連舒肥料理也能輕鬆完成。獨家「鮮呼吸變壓」科技，到達一定高壓後，以10～70kPA不等壓力，交替為食材減壓、增壓，就像在幫食材按摩一樣，讓肉質變得更軟嫩，食材入味並釋放更多鮮甜原味；搭配雙62度黃金對流角的陶晶球釜內鍋，更可讓鍋中的食材受熱快速均勻。

九陽免清洗多功能破壁豆漿機輕享版K SOLO，建議售價9,900元。圖／九陽提供
九陽免清洗多功能破壁豆漿機輕享版K SOLO，建議售價9,900元。圖／九陽提供
特福鮮呼吸智能萬用鍋電腦擁有自動烹煮及洩壓功能，內建多種料理程式，一鍵輕鬆完成。圖／法國特福提供
特福鮮呼吸智能萬用鍋電腦擁有自動烹煮及洩壓功能，內建多種料理程式，一鍵輕鬆完成。圖／法國特福提供
九陽破壁冷熱調理機，建議售價7,990元，優惠價4,990元，將於5月底上市。圖／九陽提供
九陽破壁冷熱調理機，建議售價7,990元，優惠價4,990元，將於5月底上市。圖／九陽提供
九陽北山電燉鍋，建議售價4,680元，優惠價3,680元。圖／九陽提供
九陽北山電燉鍋，建議售價4,680元，優惠價3,680元。圖／九陽提供

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