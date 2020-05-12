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畢卡索、布雪經典名畫 變身造型包包超時髦！
許多設計師喜歡把名畫作運用在設計品上，透過經典的畫家筆觸點綴，帶給消費者更熟悉的親切感，也充分展現藝術即時尚，時尚即藝術的創作精神。
Vivienne Westwood今年春夏在包款、配件上呈現18世紀藝術家法蘭索瓦布雪（François Boucher）的著名油畫，藉由數位轉印的技術，讓大家可以見到栩栩如生的原始畫作顏料觸感和濃郁色彩。牧羊少年Daphnis與少女Chloe的愛情故事躍上Shepherdess系列包款，軍綠的主色調搭配寬肩背帶，非常有個性，全台限量販售中。
向來愛搞怪的MOSCHINO創意總監Jeremy Scott，今年春夏則是在把腦子動到了傳奇畫家畢卡索身上，用設計呈現他的經典畫作與靈感謬思。
多幅畢卡索廣為人知的作品像是「吉他」、「和平鴿」、「Woman Leaning」等，都化為可愛的造型包款，還有畫家不可缺少的調色盤，也變身手拿包，更把畢卡索在作品旁的簽名改成「MOSCHINO」，帶著戲劇效果的各種幽默造型單品，再度讓人感受到Jeremy Scott充滿魅力的搗蛋精神。
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