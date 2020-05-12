麗寶Outlet推2000萬消費券 勞動節母親節業績反轉

麗寶Outlet Mall5月1日到5月10日推出4萬張總值2000萬振心消費抵用券，提供勞工與媽媽們免費領取，刺激勞動節至母親節檔期消費，每天開店後約3至4小時就索取一空，麗寶Outlet業績也甩開疫情陰霾，母親節當週，因連續28天無本土案例且零確診效應，出現營收V型反轉，館內男女服飾、運動休閒類別都比去年同期成長3成以上，家用電器類別也都有成長2成左右，5月以來全館業績比去年同期成長3至4成。

麗寶Outlet表示，每天「500元振心消費抵用券」領取，都有消費者排隊，至5月10日共發出4萬份，共2000萬的消費券，因應防疫關係，主題餐廳，美食街小吃，都需要配合拉大桌距，造成座位數變少，假日需等待30至40分鐘才有位子。 麗寶Outlet推出2000萬元消費券，促進勞動節和母親節消費。圖／麗寶提供