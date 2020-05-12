狗狗棉花糖5折、餅乾免費！「雨田先生」週末再享72折

位於台北東區，供應多款療癒系造型手搖飲的「雨田先生」，即日起推出3波優惠，包括棉花糖5折、免費送造型餅乾、部長鮮奶茶特價150元等方案，讓喜愛打卡的民眾，更能發揮創意、創造出專屬的打卡飲品。

除了常見的茶飲、特調之外，雨田先生最具代表性的招牌商品，就是在飲品上放置柴犬造型的棉花糖，渾圓的模樣不只看起來可愛，還有多種造型可選，也可以飲品相互呼應。民眾還能夠自行挑選喜歡的造型餅乾搭配，客制出個人化飲品，因此深受打卡族群的喜愛，在ig上已累積數千則的相關貼文。

店內的狗狗棉花糖，共有赤柴、黑柴、粉紅柴、白柴、巴哥等5種款式，每款都會附贈價值30元的手工造型小餅乾。自即日起，手工狗狗棉花糖原價165元，優惠價2個199元、3個255元，等於是5.2～6折優惠。另外購買手工棉花糖飲料（部長鮮奶茶除外），除附贈價值30元的造型小餅乾外，再加贈價值45元的造型大餅乾。目前小餅乾有西瓜、2020等款式，大餅乾則有椰子樹、粉紅人魚、藍色人魚等造型，以現場供應為主。