只賣3款夯全球！德國AB藍霜登台 貝嫂、許路兒凍齡必備

一看各大保養品的商品列表，幾乎全都是密密麻麻，但就有來自德國的頂級保養品牌Angustinus Bader（簡稱AB），目前只賣3款產品，卻仍在全球賣翻，包括貝嫂維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）、台灣凍齡女神許路兒等都是愛用者，而且不畏疫情，今年3月登台，櫃上只賣3種產品，卻依然賣出好成績。

由德國科學家Angustinus Bader創立的同名品牌，以科學方法打造一罐全方位功能的全能賦活豐潤／輕潤乳霜（暱稱為AB藍霜），能夠不分膚質與季節，清潔完後直接使用AB藍霜，就能完成保養，有著乳液的保濕度，還有精華液的修護力，不含香料，單純保養肌膚，晚上保養，白天上妝前都能夠使用。

德國AB創立於2018年，當年度推出AB藍霜後就大紅，好萊塢明星「緋紅女巫」伊莉莎白歐森Elizabeth Olsen也是品牌愛用者，她受訪時就大呼「完全拯救了我的肌膚，實在太喜歡了」，貝嫂也是愛用者，在歐美才2年就爆紅。

今年3月正式引進台灣，凍齡女神許路兒日前也忍不住PO文，表示自己喜歡晚上使用豐潤乳霜，先在掌心溫暖，再畫上臉部，白天則改用輕潤版，讓白天也能有好膚質。