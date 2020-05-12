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2020台北國際書展轉型線上書展 15日上線
新冠肺炎延燒，原定5月7日舉辦的台北國際書展因此取消，改為線上書展。台北書展基金會董事長林訓民表示，2020台北國際書展線上書展定名為「閲讀的新風景線上ONLINE 展覽」，本周五(15日)上線，網站目前仍在修正中。
林訓民指出，2020台北國際書展線上將分四大部分，分別上線。
第一部份包含義大利導演「費里尼的美味人生展;2020台北國際書展的大獎、金蝶獎得獎作品展覽;走讀文化部各博物館展覽等。
第二部份「閱讀沙龍online」，主辦單位將主辦國內21場、德國2場、法國2場、香港3場沙龍。並邀出版社提供自製影片以連結方式播出。
第三部份「online Book Show」由出版社推薦書籍。第四部份「閱讀大小事」則由出版社及各藝文單位提供最近閱讀活動訊息。
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