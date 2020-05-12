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香奈兒馬卡龍雙C款大洗版！盤點3大品牌運動風涼鞋

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
香奈兒橡膠涼鞋在IG上掀起洗版風潮。圖／摘自IG
香奈兒橡膠涼鞋在IG上掀起洗版風潮。圖／摘自IG

下雨天最適合穿涼鞋出門！最近在IG上有一雙涼鞋紅到造成大洗版風潮，從義大利KOL Chiara Ferragni到台灣知名選品店主理人馮亞敏和女兒宋安等人都在穿，馬卡龍色配橡膠材質真的很適合夏天。

原來這雙鞋是出自香奈兒的設計，簡單的運動風外型配上寬版設計、橡膠材質，看起來非常年輕有活力，再加上雙C Logo點綴，不會過度高調但是又具有品牌識別度，非常百搭。除了有經典黑、白之外，還有蘋果綠、桃粉、杏色等，沒有下雨的時候搭配各種顏色、印花的襪子穿搭也很可愛。

另外，BALENCIAGA也推出Track涼鞋，延續之前Track運動鞋的設計概念，是一雙以網料和尼龍制成的100%無皮革運動鞋。鞋跟背面壓印有品牌標誌，外底正面也有BB標誌。搭配動態鞋底設計，鞋背經過加強可推動腳部向前，更舒適好走。

而MIU MIU春夏也有多款簡約俏皮的涼鞋，緞面款的黑色寬版拖鞋式設計方便穿脫，再加上一顆bling bling的鑽飾，增添微微奢華感。另外帆布、漆皮款則有增高厚底元素可修飾腿部線條，腳後跟鞋底部分也有鑽飾點綴。

時尚KOL Chiara Ferragni穿香奈兒橡膠涼鞋。24,200元。圖／摘自IG
時尚KOL Chiara Ferragni穿香奈兒橡膠涼鞋。24,200元。圖／摘自IG
喜事集團營運長宋安與執行長母親馮亞敏都穿香奈兒橡膠涼鞋。圖／摘自IG
喜事集團營運長宋安與執行長母親馮亞敏都穿香奈兒橡膠涼鞋。圖／摘自IG
MIU MIU增高涼鞋。圖／ MIU MIU提供
MIU MIU增高涼鞋。圖／ MIU MIU提供
Track涼鞋，21,400元。圖／ BALENCIAGA提供
Track涼鞋，21,400元。圖／ BALENCIAGA提供
Track涼鞋，21,400元。圖／ BALENCIAGA提供
Track涼鞋，21,400元。圖／ BALENCIAGA提供
緞面拖鞋式涼鞋。圖／MIU MIU提供
緞面拖鞋式涼鞋。圖／MIU MIU提供
香奈兒橡膠涼鞋，24,200元。圖／ 摘自網路
香奈兒橡膠涼鞋，24,200元。圖／ 摘自網路
香奈兒橡膠涼鞋，24,200元。圖／ 摘自網路
香奈兒橡膠涼鞋，24,200元。圖／ 摘自網路

品牌 義大利

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