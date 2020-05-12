香奈兒馬卡龍雙C款大洗版！盤點3大品牌運動風涼鞋

下雨天最適合穿涼鞋出門！最近在IG上有一雙涼鞋紅到造成大洗版風潮，從義大利KOL Chiara Ferragni到台灣知名選品店主理人馮亞敏和女兒宋安等人都在穿，馬卡龍色配橡膠材質真的很適合夏天。

原來這雙鞋是出自香奈兒的設計，簡單的運動風外型配上寬版設計、橡膠材質，看起來非常年輕有活力，再加上雙C Logo點綴，不會過度高調但是又具有品牌識別度，非常百搭。除了有經典黑、白之外，還有蘋果綠、桃粉、杏色等，沒有下雨的時候搭配各種顏色、印花的襪子穿搭也很可愛。

另外，BALENCIAGA也推出Track涼鞋，延續之前Track運動鞋的設計概念，是一雙以網料和尼龍制成的100%無皮革運動鞋。鞋跟背面壓印有品牌標誌，外底正面也有BB標誌。搭配動態鞋底設計，鞋背經過加強可推動腳部向前，更舒適好走。