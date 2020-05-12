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香奈兒馬卡龍雙C款大洗版！盤點3大品牌運動風涼鞋
下雨天最適合穿涼鞋出門！最近在IG上有一雙涼鞋紅到造成大洗版風潮，從義大利KOL Chiara Ferragni到台灣知名選品店主理人馮亞敏和女兒宋安等人都在穿，馬卡龍色配橡膠材質真的很適合夏天。
原來這雙鞋是出自香奈兒的設計，簡單的運動風外型配上寬版設計、橡膠材質，看起來非常年輕有活力，再加上雙C Logo點綴，不會過度高調但是又具有品牌識別度，非常百搭。除了有經典黑、白之外，還有蘋果綠、桃粉、杏色等，沒有下雨的時候搭配各種顏色、印花的襪子穿搭也很可愛。
另外，BALENCIAGA也推出Track涼鞋，延續之前Track運動鞋的設計概念，是一雙以網料和尼龍制成的100%無皮革運動鞋。鞋跟背面壓印有品牌標誌，外底正面也有BB標誌。搭配動態鞋底設計，鞋背經過加強可推動腳部向前，更舒適好走。
而MIU MIU春夏也有多款簡約俏皮的涼鞋，緞面款的黑色寬版拖鞋式設計方便穿脫，再加上一顆bling bling的鑽飾，增添微微奢華感。另外帆布、漆皮款則有增高厚底元素可修飾腿部線條，腳後跟鞋底部分也有鑽飾點綴。
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