瞄準國旅市場 金門推「金宴小吃」套裝行程

隨著國內疫情逐漸趨緩，不少業者開始期待國旅復甦。易飛網、立榮航空和金門民宿、飯店與在地32家知名美食小吃合作，推出「立榮假期一番．金宴小吃」套裝行程；兩天一夜吃遍金門經典小吃，入住特色民宿、飯店，只要2799元起，除可兌換美食抵用券外，還可以加碼抽出立榮航空機票。

易飛網表示，金門的美食小吃很道地、美味、又便宜，是老饕的最愛，各式伴手禮不只必買更是團購網的人氣商品。為此，立榮假期特別以美食小吃作為旅遊主軸，結合在地飯店民宿、行程交通與美食小吃、特產等相關產業，精選金門美食地圖，吃喝玩樂一次搞定，活動期間還有加碼贈送每人200元美食抵用券，另外還提供24小時機車遊客使用。

金門縣政府觀光處長丁健剛表示，金門至今仍無新冠肺炎的確診案例，顯見防疫工作已經相當完備了，因此更重要的是如何振興受疫情重創的觀光產業。觀光處已經研擬了一系列振興措施，搭配上交通部目前所擬的三階段救觀光政策，相信會有很好的效果。

丁健剛表示，除了傳統的觀光景點外，金門有很多的秘境，像是黃金沙灘中的歐厝戰車、異域沙城風情的金沙摩洛哥、矗立海岸的夕陽碉堡。