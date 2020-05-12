既帥氣又萌翻 超人力霸王、精靈寶可夢成平價時尚主角

你喜歡超人力霸王還是精靈寶可夢？不用擔心，平價時尚UNIQLO和GU都在這一季幫你準備好了！而且值得一提的是，這也是超人力霸王（ULTRAMAN，又稱鹹蛋超人）首度聯名，熱愛日式動漫的人一定會不會錯過。

UNIQLO ULURAMAN印花T恤390元。圖／UNIQLO提供

超過50年歷久不衰的人氣動漫超人力霸王終於與UNIQLO聯名了！這是許多男生兒時的經典回憶，裡面的每一句台詞都充滿力量，讓人能重拾信心面對生活中的挑戰。UNIQLO首次聯名也已各時代經典角色，包含兄弟檔、朋友檔、怪物檔等圖騰，還有經典絕招手勢作為T恤的設計重點，喚醒粉絲們的美好回憶。這一次，UNIQLO讓動漫中的父子檔泰羅與泰迦，為視覺焦點，並準備了8款男裝設計T恤、以及7款童裝設計T恤，讓消費者也能夠穿上父子裝，營造自己專屬的回憶。

UNIQLO ULURAMAN印花T恤390元。圖／UNIQLO提供

像是說好一樣，UNIQLO在先前就推出了精靈寶可夢（Pokémon）相關合作系列，這個月則輪到姐妹品牌GU也呈現聯名款，而這也是雙品牌首度跨界的系列。在日港兩地搶先上市後隨即造成熱賣，多款商品甚至已經完售，其中又設計T恤及家居服兩大系列最受消費者喜愛。因此在台灣正式銷售時，GU也調整了商品系列，針對防疫需求，以「Sleep」為靈感，使用各種不同表情的寶可夢精靈滿版呈現於家居服系列，更推出多款人氣角色配件類商品，包含托特包、證件套等，更備有網路商店限定款，預計5月15日上線。

家居服系列是日本及香港秒殺的熱門品項，全系列以「Sleep」為靈感，使用各種不同表情的寶可夢精靈滿版呈現。圖／GU提供

GU POKEMON證件套390元。圖／GU提供