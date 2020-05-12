宅在家不孤單 打開Spotify聽哈利波特唸書給你聽

雖然台灣目前大家幾乎生活如常，但世界各地還有許多城市都處於封城隔離狀態，隨著宅在家與世隔絕的時間一長，難免心裡會感到孤單。Spotify推出最新「Listening Together」活動網頁，透過視覺化的方式，讓大家感受到與其他人一起聽歌的連結性，運用音樂的力量和影響，讓全球各地的音樂愛好者更緊密地連繫在一起。

在Spotify上，每秒有超過30,000人在播放同一首歌，而「Listening Together」網頁便是以「視覺化」方式，呈現出人與人之間的連結。當兩個相隔千里的陌生人同時在聽《走了嗎》或是《Bored in the House》時，就可以在活動網頁上看到兩者的連結，以及是什麼歌曲將彼此牽繫在一起。其他人也可以透過網頁點選不同地區，看看大家現在都在聽什麼歌曲。