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宅在家不孤單 打開Spotify聽哈利波特唸書給你聽

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
Spotify獨家上架J.K.羅琳在harrypotterathome.com上的作品《哈利波特：神秘的魔法石》。圖／Spotify提供
Spotify獨家上架J.K.羅琳在harrypotterathome.com上的作品《哈利波特：神秘的魔法石》。圖／Spotify提供

雖然台灣目前大家幾乎生活如常，但世界各地還有許多城市都處於封城隔離狀態，隨著宅在家與世隔絕的時間一長，難免心裡會感到孤單。Spotify推出最新「Listening Together」活動網頁，透過視覺化的方式，讓大家感受到與其他人一起聽歌的連結性，運用音樂的力量和影響，讓全球各地的音樂愛好者更緊密地連繫在一起。

在Spotify上，每秒有超過30,000人在播放同一首歌，而「Listening Together」網頁便是以「視覺化」方式，呈現出人與人之間的連結。當兩個相隔千里的陌生人同時在聽《走了嗎》或是《Bored in the House》時，就可以在活動網頁上看到兩者的連結，以及是什麼歌曲將彼此牽繫在一起。其他人也可以透過網頁點選不同地區，看看大家現在都在聽什麼歌曲。

長時間與自己相處的時候，閱讀也是打發時間的好方法之一。Spotify的Podcast功能更可以在手邊有事情在忙的時候，播放各種主題的節目內容。Spotify宣布獨家上架J.K.羅琳在harrypotterathome.com上的作品《哈利波特：神秘的魔法石》，邀集國際巨星們在這個系列中獻出自己的聲音與閱讀熱情，朗讀書籍內容為全球聽眾帶來獨特的聲音體驗。第一章〈大難不死的男孩〉就由飾演哈利波特的男星丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）打頭陣獻聲閱讀，接下來包括足球金童大衛貝克漢（David Beckham）、艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）、達柯塔芬妮（Dakota Fanning）等都將陸續在這個系列中登場。即日起至6月底前每週更新新章節，Spotify免費和Premium用戶皆能隨時點選收聽。

Spotify推出「Listening Together」活動網頁，點選地圖即可看看世界各地的用戶都在聽什麼。圖／Spotify提供
Spotify推出「Listening Together」活動網頁，點選地圖即可看看世界各地的用戶都在聽什麼。圖／Spotify提供
Spotify透過視覺化方式呈現分隔兩地的用戶正在一起聽哪一首歌。圖／Spotify提供
Spotify透過視覺化方式呈現分隔兩地的用戶正在一起聽哪一首歌。圖／Spotify提供
即日起至6月底前每週更新新章節，由國際巨星們獻聲朗讀。圖／摘自Spotify
即日起至6月底前每週更新新章節，由國際巨星們獻聲朗讀。圖／摘自Spotify

足球 封城

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