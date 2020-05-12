時尚先鋒朴敘俊 品味超前部署ig冷曬萬寶龍新款潮包

韓星朴敘俊日前演出「梨泰院Class」，一頭「栗子頭」髮型紅遍亞洲，堪稱品味時尚先鋒。事實上朴敘俊不僅以梨泰院演出爆紅，三月底時更在個人官方instagram帳號冷冷曬張氣質帥照，當時身上就背上一款萬寶龍（Montblanc）全新「大師傑作粒面軟皮系列」斜背包，該系列今日才於台灣正式上市，品味超前部署，更讓網友愛心讚不完。

朴敘俊除日前演出梨泰院受到多方關注，四月下旬更為男性時尚雜誌拍攝封面大片，從率性的後背包款、全罩式皮革智慧耳機、名表皆出自萬寶龍，展現斯文紳士風範。而今日發行的萬寶龍大師傑作粒面軟皮系列，包含公事包、文件夾、記事本套、托特包、郵差包等37款皮件作品都經重新設計，全新霧面柔軟皮革帶來更柔軟的皮革質地，並具有更適合當代商務生活的機能性考量，例如中型與超薄型公文包便適合辦公室和工作使用的聰明收納。