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超環保！「裸裝」面膜創造零廢棄 連面膜都能被分解
愛保養也能愛地球，台灣自創有機保養品牌NAVEEN，推出首款「裸裝」面膜，不僅使用能被自然分解的純棉面膜，還強調零包裝，不使用面膜鋁袋外包裝，搭配100%天然的精華液，讓愛保養的人，也能愛地球。
喜歡保養的同時，有想過無形中製造了多少垃圾嗎？從包裝到面膜本身，多數都是不可回收的垃圾，強調天然有機的NAVEEN，先是開發出全球第一片有機認證的布面膜，採用100%純有機棉，經過國際有機棉認證，還獲得英國美妝奧斯卡銀獎、歐洲最佳有機美容產品獎，面膜能被大自然分解。
精華液也使用有機玫瑰水、有機洋甘菊花，並採用玻璃瓶裝填，達到零垃圾的循環。
今年則首度推出「裸裝面膜」，幾乎所有產品外包裝都能回收，面膜也能直接被有機分解，裸裝面膜也進駐無包裝商店Unpackaged.U販售，使用完的精華液，把玻璃瓶拿回店家回收，還能折抵50元，而銷售「裸裝面膜」的所得，其中10%將捐贈給台灣環境資訊協會，讓大家保養也能愛護地球。
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