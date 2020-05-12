超環保！「裸裝」面膜創造零廢棄 連面膜都能被分解

愛保養也能愛地球，台灣自創有機保養品牌NAVEEN，推出首款「裸裝」面膜，不僅使用能被自然分解的純棉面膜，還強調零包裝，不使用面膜鋁袋外包裝，搭配100%天然的精華液，讓愛保養的人，也能愛地球。

喜歡保養的同時，有想過無形中製造了多少垃圾嗎？從包裝到面膜本身，多數都是不可回收的垃圾，強調天然有機的NAVEEN，先是開發出全球第一片有機認證的布面膜，採用100%純有機棉，經過國際有機棉認證，還獲得英國美妝奧斯卡銀獎、歐洲最佳有機美容產品獎，面膜能被大自然分解。

精華液也使用有機玫瑰水、有機洋甘菊花，並採用玻璃瓶裝填，達到零垃圾的循環。