快訊

爭霸菲律賓海：關島戰略地位與美軍在西太平洋嚇阻能力

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

麥當勞冰巧克力、冰沙「降3元」！3款「蜂蜜飲品」登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
麥當勞限時推出3款「100%真蜂蜜」系列飲品。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出3款「100%真蜂蜜」系列飲品。圖／麥當勞提供

麥當勞宣佈，自5月13日起，冰沙與冰巧克力將停止提供鮮奶油，價格也將同步「調降3元」。另外自5月13日至8月25日期間，麥當勞也攜手「蜜蜂工坊」，限期推出「100%真蜂蜜」系列飲品，包括有蜂蜜紅茶、蜂蜜黑咖啡、蜂蜜檸檬冰沙等3款新品，指定日期使用歡樂送，還可享「買1送1」的優惠。

麥當勞指出，根據台北市衛生局調查，坊間約有近3成的蜂蜜產品不符合規定。本次麥當勞所合作的「蜜蜂工坊」，是台灣蜂蜜的知名品牌，擁有國際級FSSC 22000認證專業工廠，並建立國際檢驗標準實驗室，可提供民眾安心的天然蜂蜜。

此次麥當勞與蜜蜂工坊合作推出的聯名飲品，將龍眼蜜、荔枝蜜與麥當勞McCafé的人氣飲品結合。「蜂蜜紅茶」是以阿薩姆現煮冰紅茶，結合龍眼荔枝蜜，帶來順口不膩喉的滋味，每杯單點50元。另外蜂蜜黑咖啡、蜂蜜檸檬冰沙則各為75元、92元。其中「蜂蜜檸檬冰沙」乃是選用屏東里港檸檬搭配蜂蜜製作而成，僅限於140間McCafé旗艦專櫃販售。

6月3日至6月30日期間，於麥當勞歡樂送輸入「HONEY」指定優惠碼，即可享蜂蜜紅茶或蜂蜜黑咖啡「買1送1」的優惠。另外呼應消費者的飲用需求，自5月13日起，冰沙產品、冰巧克力將不再提供鮮奶油，產品價格均調降3元。芒果、野莓、百香果檸檬冰沙，原價95元，調降為92元。冰巧克力原價中杯75元、大杯90元，調降後各為72元、87元。

蜂蜜 麥當勞 蜜蜂

延伸閱讀

肚餓買麥當勞漢堡…打開餐盒傻眼 網友笑翻：獲隱藏菜單

夏日商機來襲！麥當勞「真蜂蜜」搶市、冰沙產品調降3元

趙孟姿挺孕肚求吃麥當勞　許孟哲神回一句話

全家便利商店獨家開賣「檀島厚奶蛋撻、bb.q CHICKEN樂事洋芋片」！還有頂呱呱冰沙、黑面蔡冰沙

相關新聞

別吃錯！日本「蜂蜜膠水」超惡搞 想吃直接塗上去

日本的食物與文具，往往都有令人驚豔萬分的創意驚喜。除了經常作成食物造型的創意文具外，日本創意產品公司「へそ文-HESOB...

不敵疫情與競爭「瘋狂賣客」預告5月15日將暫時謝幕

可說是台灣內容電商先驅的「瘋狂賣客」，今日突然發信給供應商夥伴，表示顧及未來發展與整體情勢變化，預告瘋狂賣客網站將營運至...

疫情趨緩人流回升 「劍湖山」回饋活動好大方

台灣新冠肺炎疫情至5月12日止已連續30天無本土病例，顯示疫情日趨漸緩，歸功第一線防疫人員的努力與民眾嚴守防疫措施，國內...

英女王的Art Deco胸針 藍色冷凝白鑽貴氣 一展王室風範

一般人的成年禮，可能是一件襯衫、一條領帶、一只名表，但歐洲王室的成年禮，則常以王冠居多。英女王伊莉莎白二世在18歲時收到...

這啤酒太時尚！米凱樂攜手APUJAN推聯名酒款 限量開賣

旅英知名設計師詹朴APUJAN持續跨界大玩創意，繼日前與麥當勞攜手打造「黑魂漢堡」後，這次則與丹麥精釀啤酒米凱樂 Mik...

後疫情時期的小確幸！「星」級餐盒 讓你百元帶著走

過去在五星級飯店才能吃到的片鴨、鴨粥、波隆那肉丸義大利麵，或是米其林的星料理，在疫情時期，紛紛化作方便帶著走的餐盒。這些...

坤達搶先逛Victor期間快閃概念店 自曝運動也要裝帥「因為心情比較好」

即使是在運動，坤達說「還是要帥」為主，他受到Victor的邀請，搶先逛起Crown Collection的期間快閃概念店...

台北電影節大使陳庭妮好繽紛 一出手就千萬卡地亞珠寶

陳庭妮昨日出席台北電影節大使記者會上，除了活潑幽默的女打仔電影節宣傳廣告蔚為話題，一直是時尚寵兒的她，身上行頭也令人眼睛...

520「圓山國宴酒」首度公開認購！ 明起連3日限量登記

圓山大飯店自1952年成立以來，接待過無數國內外賓客，也是國家元首舉行國宴的首選地；今年特邀獲得多次國際盲測大獎的臺灣菸...

ORIS聯名日本丹寧職人 限量潛水表台灣5月底上市

所有好品質的事物，通常會在世界某個角落擁有一群生產技術精良的工匠；像是想到手表你會想到瑞士、而提到牛仔褲又以日本岡山的倉...

一台抵多台！ 九陽冷熱調理機、特福壓力萬用鍋拯救新手

因為疫情影響，大家在家料理的時間都變多了，雖然最近緊張的氛圍漸趨平緩，但戴口罩、勤洗手的防疫措施與健康飲食、增強免疫力的...

手刀快訂！馬祖酒廠搶推總統就職紀念酒 3款意義大不同

520總統就職日即將到來，馬祖酒廠產出的高粱酒除為台灣重要國宴場合指定用酒外，今年也沿襲過去傳統，發行3款總統就職紀念酒...

熱門新聞

今年第一個颱風「黃蜂」將形成！氣象局：有機會靠近台灣

全聯慶國際護師節 一起鼓掌就請喝咖啡

月薪15萬、年終2個月！富二代徵人「收房租」鄉民瘋搶喊「爸」

區間測速失準 全台只剩新北不停用

鋒面影響！西半部雙北等12縣市大雨特報

送知名彌月蛋糕被嫌不如超市 她無奈大嘆：早知送油飯省錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。