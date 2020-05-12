麥當勞冰巧克力、冰沙「降3元」！3款「蜂蜜飲品」登場

麥當勞宣佈，自5月13日起，冰沙與冰巧克力將停止提供鮮奶油，價格也將同步「調降3元」。另外自5月13日至8月25日期間，麥當勞也攜手「蜜蜂工坊」，限期推出「100%真蜂蜜」系列飲品，包括有蜂蜜紅茶、蜂蜜黑咖啡、蜂蜜檸檬冰沙等3款新品，指定日期使用歡樂送，還可享「買1送1」的優惠。

麥當勞指出，根據台北市衛生局調查，坊間約有近3成的蜂蜜產品不符合規定。本次麥當勞所合作的「蜜蜂工坊」，是台灣蜂蜜的知名品牌，擁有國際級FSSC 22000認證專業工廠，並建立國際檢驗標準實驗室，可提供民眾安心的天然蜂蜜。

此次麥當勞與蜜蜂工坊合作推出的聯名飲品，將龍眼蜜、荔枝蜜與麥當勞McCafé的人氣飲品結合。「蜂蜜紅茶」是以阿薩姆現煮冰紅茶，結合龍眼荔枝蜜，帶來順口不膩喉的滋味，每杯單點50元。另外蜂蜜黑咖啡、蜂蜜檸檬冰沙則各為75元、92元。其中「蜂蜜檸檬冰沙」乃是選用屏東里港檸檬搭配蜂蜜製作而成，僅限於140間McCafé旗艦專櫃販售。

6月3日至6月30日期間，於麥當勞歡樂送輸入「HONEY」指定優惠碼，即可享蜂蜜紅茶或蜂蜜黑咖啡「買1送1」的優惠。另外呼應消費者的飲用需求，自5月13日起，冰沙產品、冰巧克力將不再提供鮮奶油，產品價格均調降3元。芒果、野莓、百香果檸檬冰沙，原價95元，調降為92元。冰巧克力原價中杯75元、大杯90元，調降後各為72元、87元。