新鮮人迎向生命下一階段！卡地亞紀念意義好禮獻祝福

六月畢業季節將至，為社會新鮮人送上一款可以長久陪伴、一起成長的紀念物的風氣，也從國外吹到亞洲社會，其中又以歷久彌新的經典設計最具意義。卡地亞（CARTIER）以釘子為概念的Juste un Clou有更貼合時代趨勢的全新窄版鑲鑽款上市，表款則推薦搭配性地高的氣球系列。丹麥精品喬治傑生（GEORG JENSEN）深具情感意義的MERCY系列，流暢的線條推出全新鋪鑲鑽石的新品，亦有台灣限定的Heritage年度鍊墜，別具紀念意義。

誕生於70年代的卡地亞Juste un Clou系列，新作以橢圓形設計的手環配上窄版鑽石釘頭，承襲了那個時代自由不拘的叛逆精神，也象徵對自由的渴望，展翅翱翔之意不言而喻。而腕表有提點珍惜光陰的含義，也是許多人銘誌人生特別時刻的首選，卡地亞的氣球系列造型經典、設計百搭，不論是鑲鑽造型的Ballon Blanc de Cartier白氣球，或是藍色凸圓表冠的經典Ballon Bleu de Cartier藍氣球，都是辨識度高的經典之作。