新鮮人迎向生命下一階段！卡地亞紀念意義好禮獻祝福
六月畢業季節將至，為社會新鮮人送上一款可以長久陪伴、一起成長的紀念物的風氣，也從國外吹到亞洲社會，其中又以歷久彌新的經典設計最具意義。卡地亞（CARTIER）以釘子為概念的Juste un Clou有更貼合時代趨勢的全新窄版鑲鑽款上市，表款則推薦搭配性地高的氣球系列。丹麥精品喬治傑生（GEORG JENSEN）深具情感意義的MERCY系列，流暢的線條推出全新鋪鑲鑽石的新品，亦有台灣限定的Heritage年度鍊墜，別具紀念意義。
誕生於70年代的卡地亞Juste un Clou系列，新作以橢圓形設計的手環配上窄版鑽石釘頭，承襲了那個時代自由不拘的叛逆精神，也象徵對自由的渴望，展翅翱翔之意不言而喻。而腕表有提點珍惜光陰的含義，也是許多人銘誌人生特別時刻的首選，卡地亞的氣球系列造型經典、設計百搭，不論是鑲鑽造型的Ballon Blanc de Cartier白氣球，或是藍色凸圓表冠的經典Ballon Bleu de Cartier藍氣球，都是辨識度高的經典之作。
喬治傑生MERCY系列作品，透過一個不完整的圓形弧線，傳遞包容和憐愛，有機的設計自推出以來深受歡迎，除了既有的手鐲、戒指、 鍊墜、耳環及頸圈，新作在K金上局部鑲嵌鑽石，更凸顯流動的曲線與深刻寓意，提醒新鮮人接受自己也接受與自己不同的人。而一直深受歡迎的Heritage紀念吊墜，新藝術風格的葉脈圖騰純銀設計分別鑲嵌具有蠟質雲彩紋路的紫龍晶與泛著朦朧光暈的蜜桃月光石，具有守護的正向力量。
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