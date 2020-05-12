打破刻板印象！陳庭妮穿Peter Wu男裝代言台北電影節 展現可甜可帥魅力

造型百變的女星陳庭妮任今年台北電影節的影展大使，不只是記者會時以桃紅色雪紡洋裝亮麗現身，更是身穿旅法設計師Peter Wu的男裝，拍攝平面形象廣告，展現她可甜美又能帥氣的魅力。

不僅如此，為了體現這次主題「誰都不能阻止我看電影」，陳庭妮還跟「狂徒」導演洪子烜合作宣傳短片，化身女打仔和生化人過招，讓人眼睛為之一亮。據了解，為了拍攝動作戲，她因此事先訓練1個月，與導演討論動作細節，連洪子烜也坦言，一開始覺得陳庭妮因為身高很高，擔心協調性不好，正式拍攝時，才發現身手不錯，許多高難度動作也難不倒她。而且在短片中陳庭妮首度以俐落短髮來演出，耳上的髮型更顯出她的帥氣，甚至還帶了一點神祕氣質。

女星陳庭妮身穿旅法設計師Peter Wu春夏男裝，代言台北電影節。圖／Peter Wu提供

而且不同於過去的台北電影節影展大使們，總以華麗或柔美的形象來拍攝形象廣告，像是呼應宣傳短片的角色一樣，陳庭妮也突破以往大家刻板印象選擇穿旅法男裝設計師Peter Wu春夏系列的背心和褲裝帶給大家視覺上全新感受，並忠實呈現法國製造的精緻工藝和高質感。Peter Wu第三季男裝持續以「創意先鋒者」為主軸，用直覺來詮釋穿衣態度，設計師以自己過去在中亞的遊歷經驗為靈感，帶有中性的作品風格，即使是女性，也能詮釋出帥氣有型，如同陳庭妮一般。

陳庭妮所穿著的Tank Top無袖背心14,980元。圖／Peter Wu提供

陳庭妮所穿著的Slim Pants 鐵灰色修身長褲23,989元。圖／Peter Wu提供