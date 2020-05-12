全聯慶國際護師節 一起鼓掌就請喝咖啡

新冠肺炎疫情全球蔓延，台灣積極抗疫已連續29天無本土病例，5月12日適逢國際護師節，超商、超市業者紛紛推出飲品優惠，為醫護人員打氣。其中，全聯推出的咖啡優惠企劃案，卻讓網友直呼「好害羞」。

昨日疫情指揮中心再度宣布零確診，台灣也已連續29天無本土新增確診病例，為感謝第一線抗疫英雄，多家業者在今（12）日國際護師節推出優惠活動。知名連鎖超市全聯也表示，只要在今天中午12時到任一間門市，跟著工作人員一起為防疫英雄拍手鼓掌，即可免費獲得一杯熱美式咖啡，若該門市未供應現煮咖啡，則改送指定罐裝咖啡一罐，每店限量100份，活動限時10分鐘。

訊息被轉發至PTT引起討論，網友直呼「好害羞」、「有點尷尬」、「寧可花錢」，有人笑稱「考驗恥力的時間又到了」、「跟麥當勞櫃臺前唱布穀生菜考蜘蛛有得拚了」、「拍手只有第一個人最尷尬，其他沒事兒」。

活動時間為12點至12點10分結束，有人質疑「10分鐘會不會太短」、「會不會一堆排咖啡結帳又塞爆」、「是不是要搞死工作人員」、「幫店員QQ」、「請支援收銀～」。