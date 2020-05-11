買2大送2小、防疫人員免費！星球工坊2款爆米花超夠味

為感謝第一線防疫人員的付出，「Magi Planet星球工坊」特別以薑黃、大蒜等香料，推出「謝謝你」限定版爆米花，共有「薑黃咖哩」、「奶油香蒜」等兩種口味。為慶祝新品上市，還有「買2大送2小」、「醫護人員免費送」等優惠活動。

本次星球工坊所推出的「薑黃咖哩爆米花」，選用高雄甲仙薑黃粉，搭配特製咖哩粉、洋蔥粉等多種香辛料，再加入清甜的龍眼花蜜點綴，味道南洋咖哩飯般，有著微微辛辣感。而「奶油香蒜爆米花」則是撒上天然蒜粉與蒜粒，加入巴西里與紐西蘭乳酪粉提味，具有雙倍蒜味，帶來直衝鼻腔的快感。兩款爆米花包裝封面上，也都有大大的「Thank You」字樣，傳達對防疫人員的感謝。

兩款新品爆米花自5月15日起於官網、門市與指定購物網站販售，每包40公克，售價65元。在5月15日至5月31日期間，凡於全台門市及官網購買，可享「買2包，加送2小包（10公克）」的優惠。另外同期間，醫、護、藥、公、警、消、航空、機場等防疫工作人員，憑工作識別證，也可免費獲得10公克爆米花1包，全台限量1,000份，現場也可享9折購買優惠。